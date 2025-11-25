Çin'in ucuz hipersonik füzesi, animasyonlu test görüntülerinde, deniz filosu gibi savunma ağlarını delip geçerek gerçek bir çöl hedefine isabet etti.

Kamyonla taşınabilen füze

Firma, füzeyi standart bir nakliye konteynerine benzeterek tasarlamış. Kamyonla taşınabiliyor, dört köşesinden otomatik stabilizatörler çıkıyor ve fırlatmaya hazır hale geliyor. Bu, hem gizliliği artırıyor hem de hızlı konuşlandırmayı sağlıyor. Bir şirket yetkilisi, "Bu, geleneksel füzelerin on katı ucuzluğunda ve zaten seri üretimde" dedi.

Maliyet yüzde 90 nasıl düştü?

Geleneksel hipersonik füzeler, nadir metaller (örneğin tungsten) ve karmaşık ısıl işlem süreçleri yüzünden milyonlarca dolara mal oluyor. Lingkong Tianxing ise yenilikçi malzeme ve üretim teknikleriyle bu maliyeti yüzde 90 düşürdü. Bir füze, rakiplerinin onda biri fiyatına iniyor.

Firma, nadir tungsten'ı terk ederek daha erişilebilir alaşımlar kullanmış; bu, hem hızı koruyor hem de üretimi hızlandırıyor. Haziran 2025'te duyurulan bu yaklaşım, Çin'in 'Made in China 2025' stratejisinin bir zaferi: Özel sektör, devlet destekli AR-GE ile birleşince, yıllık binlerce füze üretimi mümkün hale geliyor.



Öte yandan, Çin'in yeni ucuz Hipersonik füzeleri seri üretime başladı. Test videoları Salı günü yayınlandı ve firma, 'endüstriyel ölçekte' kapasiteye ulaştığını belirtiyor. Bu, Çin'in hipersonik programını sivil firmalara açan ilk örnek. Daha önce sadece devlet şirketleri (CASIC, AVIC) ön plandaydı.

ABD tarafında panik hakim

Çin'in Hipersonik teknolojide ABD'yi geçmiş olduğuna dair iddialar, dünya basınındaki uzmanlarca konuşuluyor. 2021'deki DF-17 testlerinden beri, DF-27 gibi uzun menzilli modellerle (5.000 km+) iddialı. Mayıs 2025'te uzay tabanlı fırlatmalar duyuruldu, re-entry glide araçları (RGV) Mach 10'a ulaşabiliyor.

Çinli sivil firmalar, maliyetleri düşürerek orduyu 'sınırsız stok'la donatabilir. Amerika tarafında bir panik havası olduğu uzmanlar tarafından konuşluyor. Pentagon yeni adıyla Savaş Bakanlığı, Çin'in hipersonik envanterini 1.000'lere çıkardığını iddia ediyor. Bu, Pasifik'teki deniz üstünlüğünü tehdit eder mi, ilerleyen günlerde göreceğiz.

YKJ-1000'in özellikleri

Çinli Lingkong Tianxing'in YKJ-1000 hipersonik füzesinin özelliklerine kısaca yakından b-bir bakalım.

Ana özellikler şöyle: Hızı 5 ila 7 mach (saatte 6.100-8.500 km), yani ses hızının 5 ile 7 katı; radarların ve savunma sistemlerinin göremediği bir hızla uçuyor. Hipersonik füzenin menzili ise ortalama 1.300 kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Bir uçak gemisi filosunu kıyıdan vurabilecek bir kapasiteye sahip oluyor.

Öte yandan, Ekim 2025'te ABD savunma şirketleri, 'ucuz füze' programlarını hızlandırmıştı. Lockheed Martin ve Raytheon, Çin'e karşı 'maliyet etkin' hipersonikler geliştiriyor. Kasım 2024'te ise Çin'in boost-glide konseptleri (birden fazla alt yük taşıyan), Yahoo'da 'çoklu hedef vuruşu' olarak tartışılmıştı.

Yeni soğuk savaş mı?

Hipersonik füzenin hem ucuz olması hem de kamyon ile taşınabilme iddiası sadece Çin'i değil, küresel dengeleri etkileyebilir. Ucuz hipersonikler, Tayvan Boğazı veya Güney Çin Denizi'nde 'asimetrik üstünlük' sağlayabilir. Bir konteyner dolusu füze, bir filo batırabilir. Ağustos 2025 YouTube analizlerinde, Çin'in 'milyarlarca dolarlık' stokunun hazır olduğu söyleniyor.

Çin, 'Hipersonik ucuz silahı'yla mı kazanacak? ABD'nin hamlesi ne olacak? İzlemeye değer. Sizce bu, bir sonraki Soğuk Savaş mı?

(Haber, South China Morning Post, Interesting Engineering, Yahoo ve diğer uluslararası kaynaklardan derlenmiştir.)