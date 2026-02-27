Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından yayımlanan resmi duyuruda, İran'ın dış güvenlik risklerinin son dönemde ciddi şekilde tırmandığı belirtildi.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEDEN AYRILIN"

Pekin yönetimi, İran'da bulunan Çin vatandaşlarının güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmalarını ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmalarını istedi.

Yalanan uyarıda, Çin'e İran'a seyahat etmekten tamamen kaçınmaları tavsiye edilirken, bölgelerde bulunanların tahliye planlarını uygulamamaları talep edildi. Çin'in İran ve komşu ülkelerdeki temsilciliklerinin, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transfer konusunda gerekli desteğin sağlandığı kaydedildi.

BİR ÇAĞRI DA İSRAİL İÇİN

Çin'in İsrail'deki büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu düzeyde Çin görüntülerinin izlenmesi ve İsrail'in yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi tavsiye edildi.

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını arttırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, bölgede bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak uygulamalarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları vurgulanmıştır.

Halen dünya genelinde seyahat riski yüksek riskli ifade eden "turuncu" düzeyde olduğu hatırlatılırken, kuzeydeki kuzey kriz ve Gazze'nin uluslararası bağımsızlığı (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'uni ve Netivot'un batısının) seyahat riski aşırı yüksek riskli ifade eden "kırmızı" olarak dikkat çekilerek, Çin'in yakın mesafedeki buralara seyahat etmekten çekilenler.

Uyarıda halen kırmızı ilişkilerde bulunan enerjilerin ve harcamaların en kısa sürede güvenli bir şekilde dağıtılması, hassas kurum ve ayrılığa yakın bulunmadan kaçınmaları istendi.

