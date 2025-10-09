Dünyanın teknoloji sektörünün muhtaç olduğu nadir toprak elementlerinin en büyük ihracatçısı olan Çin, Güney Kore'nin başkenti Seul'da olacak Trump - Şi Cinping görüşmesinden günler önce her alanda büyük değer taşıyan bu madenlere yeni yasaklar getirdi.

Ancak ağır yasaklar, nadir toprak madenciliğinin yaklaşık yüzde 70'ini, ayrıştırma ve işlemenin yüzde 90'ını ve mıknatıs üretiminin yüzde 93'ünü kontrol eden Çin'e karşı ABD'yi alternatifler aramaya itiyor.

Çin'in getirdiği yasaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de gerçekleşen Beyaz Saray ziyaretinden sonra gündeme gelen Beylikova'daki nadir toprak elementi rezervlerini değere bindirdi.

Zaten son derece değerli olan madenler, Çin'in ağır yasaklarıyla birlikte ABD için sayılı alternatiflerden biri haline gelmiş oldu.

Şİ'NİN YASAKLARI SAY SAY BİTMİYOR

Şi hükümeti, Nisan ayında Trump başlattığı ticaret savaşından sonra getirdiği kısıtlamaların üzerine daha ağır kurallar ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildi.

Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alındı.

Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alındı.

ALTERNATİF BEYLİKOVA

Amaç, Trump'ı pazarlık masasına çekmek. Ancak Trump'ın gözü Afrika, Güney ve Kuzey Amerika ve Ukrayna'daki madenleri kullanarak Çin'e olan bağlılığı bitirmek.

Bu sebeple ABD Başkanı, müttefik ülkelerden bu elementleri çıkarmasını ve işlemesini istiyor. Karşılığında ise daha iyi ticari ilişkiler, askeri koruma ve teknolojik paylaşım sunuyor.

Trump'ın bu konudaki büyük hedeflerinden biri de Beylikova'daki rezervler oldu. 694 tonluk florit, barit ve diğer 4 elementin bulunduğu rezervler, ABD için büyük önem taşıyor. CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'a göre Erdoğan, önemli ABD imtiyazları karşılığında bu rezervleri masaya taşıdı.

ABD ile yapılacak bir anlaşma ise, bu madenlerin en az yüzde 50'sinin ülkemizden çıkması haline gelebilir. Zira Ukrayna'nın nadir toprak elementleri konusunda yaptığı anlaşma da, bu şekilde sonuçlanmıştı.

Ancak ülkede devam eden savaş, Ukrayna'daki madenlerin işletilmesinin önüne geçiyor. Buna karşın dünyanın peşinde koştuğu, Türkiye çıkan bu değerli madenler, kamyon kamyon ABD'ye gidebilir.