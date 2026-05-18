Küresel denizlerde Çin ile yaşanan askeri egemenlik yarışında gerilim tırmanırken, ABD Donanması dünya askeri tarihinin en büyük yapay zeka ve otonom hamlelerinden birini başlattı.

Pentagon tarafından yayımlanan resmi savunma vizyonu raporu, Amerikan ordusunun ilk kez insansız su üstü ve su altı savaş robotlarını resmi savaş filosu hedeflerine doğrudan dahil ettiğini ortaya koydu.

Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde hızla büyüyen deniz gücünü dengelemeyi amaçlayan bu yeni stratejiye göre, ABD Donanması önümüzdeki beş yıl içinde insansız deniz gücünü devasa bir boyuta ulaştıracak.

TOPLAMDA 450 ADET GEMİ OLACAK

Yeni askeri doktrin kapsamında ABD, toplamda 450 gemilik dev bir küresel armada kurmayı planlıyor. Bu yapının en dikkat çeken yönü ise içerisinde 299 insanlı savaş gemisinin yanı sıra tam 83 adet otonom ve robotik savaş gemisinin yer alacak olması.

İlk kez net rakamların ve takvimin paylaşıldığı projeye göre, Amerikan ordusu ilk etapta 47 adet orta boy insansız savaş gemisini envanterine katacak ve bu sayıyı uzun vadede 72'ye çıkaracak. Denizlerin altındaki gizli savaş için de düğmeye basan Pentagon, ekstra büyük sınıftaki otonom insansız denizaltı filosu için milyar dolarlık devasa bir bütçe ayırarak ilk teslimatların ön ödemelerini gerçekleştirdi.

15 ADET NÜKLEER GEMİ İNŞA EDECEKLER

ABD'nin bu yeni hamlesi sadece robotik sistemlerle sınırlı kalmıyor. Pentagon'un yeni planındaki en iddialı ve maliyetli adım, "Trump sınıfı" olarak adlandırılan yeni nesil nükleer savaş gemileri oldu.

Gelişmiş komuta-kontrol mekanizmaları ve çok uzun menzilli füze saldırı kapasiteleriyle donatılacak olan bu nükleer devlerden 15 adet inşa edilmesi hedefleniyor.

Sadece ilk üç nükleer geminin ön üretimi ve inşası için yaklaşık 44 milyar dolarlık astronomik bir bütçe ayıran ABD Donanması, hem yapay zekalı robot gemileriyle hem de yeni nükleer filosuyla okyanuslardaki Çin kuşatmasını kırmayı ve küresel deniz hakimiyetini sağlama almayı hedefliyor.