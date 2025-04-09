Çin, Trump'ın yüzde 104'lük tarifelerine yanıt olarak ABD mallarına yüzde 84 oranında ek ithalat vergisi uygulayacak.

Çin yönetimi ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik vergiyi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Vergiler 10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

ABD'DEN ÇİN'E JET YANIT

Çin'in vergi kararına yönelik açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" dedi.

Bessent, Vietnam'ın bugün vergiler hakkında müzakere için görüşmeye geleceğini, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de görüşmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın baz oran olan yüzde 10’dan daha yüksek olan ve yaklaşık 60 ülkeye uygulanacak karşılıklı gümrük vergileri bu sabah itibarıyla devreye alındı.

Çin’in misilleme yapması üzerine Trump ülkeye ilave yüzde 50 gümrük vergisi daha açıklamıştı. Böylece Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 104 olarak bu sabah yürürlüğe girdi.

Çin Başbakanı Li Qiang ABD tarifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araçlara sahip olduğunu belirtti ve 2025 yılı büyümesi için iyimserliğini yineledi.

Salı günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Li, resmi açıklamaya göre Çin’in bu yılki makroekonomik politikalarının çeşitli belirsizlikleri tamamen dikkate aldığını söyledi.

Başkan Şi Jinping’den sonra Çin’in en üst düzey ikinci yetkilisi olan Li, Pekin yönetiminin ülkenin sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümesini sürdürme konusunda güçlü bir güvene sahip olduğunu sözlerine ekledi.