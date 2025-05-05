Alman otomotiv devi Volkswagen’in lüks segment markası Audi, küresel otomotiv pazarındaki sert rüzgârlarla mücadelesini sürdürüyor. Şirketin 2025’in ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı verilere göre faaliyet kâr marjı yüzde 1,5 ile beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,1 seviyesindeydi.

Çin’deki rekabetin artması ve Avrupa’da zayıflayan talep, Audi’nin büyüme planlarına gölge düşürüyor. Elektrikli araç teslimatları yüzde 30 artarak dikkat çekici bir büyüme kaydetse de Audi genel olarak küresel pazarlardaki zorluklarla karşı karşıya. Çinli tüketicilerin yerli markalara yönelmesi, Avrupa’da durağan seyreden talep ve ABD pazarında Başkan Donald Trump’ın ticaret politikaları markanın satışlarını olumsuz etkiliyor.

ÜRETİMİ ABD'DE SÜRDÜRME PLANI

ABD pazarında en çok satan modeli Meksika’dan ithal edilen Audi’nin bu ülkede fabrikası bulunmuyor. Şirketin finans direktörü Jürgen Rittersberger, gazetecilerle yaptığı görüşmede, 2026 sonuna kadar ABD’de 10 yeni model sunmayı planladıklarını ve ülkede üretim yapma seçeneğini değerlendirdiklerini belirtti. Üretim için kesin konumun ise bu yıl içinde netleşeceğini söyledi.

Audi’nin liderliğini yaptığı Volkswagen’in premium marka grubu (Lamborghini, Bentley ve motosiklet üreticisi Ducati’yi de içeriyor) bu yıl satış ve kârlılığın artmasını öngörüyor. Ancak bu tahmin, potansiyel gümrük vergileri ve Almanya’daki maliyet kesintileri gibi unsurları içermiyor. Audi, Almanya’da 7 bin 500 kişilik iş gücü azaltımıyla verimliliğini artırmayı hedefliyor.