Çin Merkez Bankası, yaklaşık 10 aydır rezervlerini ABD dolarından önemli ölçüde uzaklaştırırken, açığa çıkan likidite ile altın satın almayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana kesintisiz şekilde sürdürülen altın iştahı, piyasalarda yeni bir tartışmanın ortaya çıkmasına neden olurken, paylaşılan son verilere göre Çin Merkez Bankası'nın elindeki külçe altın miktarı temmuz ayı itibarıyla 0,06 milyon troy ons artış göstererek 74,02 milyon troy onsa ulaştı.

Çin, bu altın alım turuna Kasım ayında başlamış ve bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmişti.

ÇİN'İN BİR BİLDİĞİ Mİ VAR?

Altın, ABD faiz indirimlerine yönelik bahisler ve Beyaz Saray'ın Federal Rezerv'e yönelik saldırılarının yükselişine yeni katalizörler sağlamasının ardından, son günlerde rekor seviyelere ulaşarak aylardır devam eden bekleme modelini kırdı.

Goldman Sachs'a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30'dan fazla artarak ons ​​başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı ve Fed'in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar, altını 5 bin dolara yaklaştırabilir.

Üretici destekli Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna göre, küresel çapta merkez bankalarının altın birikimi, fiyatlar arttıkça yavaşladı, ancak jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.