Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel otomotiv pazarındaki iddiasını her geçen gün artırıyor. Şirketin lüks segmentteki amiral gemisi markası Yangwang, 2027 yılında İngiltere pazarında boy göstermeye hazırlanıyor. BYD'nin Avrupa başkan yardımcısı Stella Li'nin açıklamalarına göre, Yangwang'ın İngiltere'ye gelişi, ülkenin premium otomobil satışlarındaki lider konumu nedeniyle büyük önem taşıyor.

Denza Önden Gidiyor, Yangwang Arkadan Geliyor

BYD, İngiltere pazarına giriş stratejisinde kademeli bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, ilk olarak gelecek yıl Porsche ve Audi gibi premium rakiplerle mücadele etmek üzere tasarlanmış üç araçlık Denza markasını piyasaya sürecek.

Ardından 2027'de daha ekstrem ve lüks odaklı Yangwang markası onu takip edecek. Stella Li, bu adımı "ekibi oluşturmamız, temeli oluşturmamız ve bunu adım adım yapmamız gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

Yangwang Neler Sunuyor?

Yangwang, 2023 yılında Çin'de oldukça iddialı modellerle piyasaya çıktı. Markanın öne çıkan iki modeli bulunuyor:

Yangwang U8: Bu lüks SUV, 1000 bg'den fazla güç üreten dört motorlu bir elektrikli dev. En dikkat çekici özelliklerinden biri, BMW M360'ı geride bırakarak yerinde 3 derece dönebilme (yengeç dönüşü) kabiliyeti ve su üzerinde yüzebilmesi! Yaklaşık 120.000 £ (güncel kurla yaklaşık 4.9 milyon TL) eşdeğeri fiyatla Çin'de satışta.

Yangwang U9: Elektrikli bir süper otomobil olan U9, saatte 240 mil (yaklaşık 386 km/saat) hıza ulaşabiliyor. Tam hidrolik süspansiyonu sayesinde yerinde zıplayabiliyor veya üç tekerlek üzerinde gidebiliyor. Çin'deki fiyatı ise yaklaşık 200.000 £ (güncel kurla yaklaşık 8.2 milyon TL) eşdeğerinde.

Gelecekte Daha Fazla Model Yolda

Stella Li, U8 ve U9'un Avrupa satışına ayrıldığını belirtirken, "daha fazla otomobilin geleceğini" de sözlerine ekledi.

Bu modeller arasında, 1250 bg güç ve 1237 lb ft tork ile 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan dört motorlu süper sedan U7 de bulunuyor. Bu modelin Lotus Emeya'ya rakip olması bekleniyor.

BYD'nin aynı zamanda Çin'de gelişen bir elektrikli minibüs yelpazesi de var. Li, bu minibüslerin de gelecekte karlı iş fırsatları göz önüne alındığında İngiltere pazarına sunulabileceğini ima etti.

BYD'nin Yangwang markasıyla lüks ve performans segmentine girişi, köklü Avrupalı markalar için ciddi bir rekabet anlamına geliyor. Çinli devin yenilikçi teknolojileri ve iddialı tasarımları, küresel otomotiv haritasını yeniden şekillendirebilir.

Sizce Yangwang, Ferrari ve Porsche gibi markalarla rekabet edebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!