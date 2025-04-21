Altın fiyatları, küresel ekonomik endişelerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor tazeledi. Doların zayıflaması da yükselişi destekleyen faktör oldu.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere uyguladığı tarifelerden sonra yatırımcıların güvenli liman olan altına rağbeti arttı. Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere 90 gün boyunca vergileri durdurması olumlu hava estirse de Çin'e olan vergileri yzüde 245'e çıkarması iki ülke arasındaki ticari gerilimi tırmandırdı.

ABD'nin diğer ülkeleri de içine alacağı endişesi artarken bu iki ülkenin restleşmesinde gelinen son durumda Çin, ABD ile iş birliği yaparak Pekin'in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı misilleme yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, gümrük tarifelerini kullanarak müttefik ülkeleri Çin ile ekonomik ilişkilerini sınırlamaya zorlayacağı yönündeki haberlerin ardından, Pekin’den sert bir tepki geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin kendi çıkarlarını zedeleyecek hiçbir anlaşmaya onay vermeyeceğini vurgulayarak, “Çin, böyle bir durumu asla kabul etmeyecek ve mutlaka karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada ayrıca Çin’in her zaman diyalog ve iş birliğine açık olduğu belirtildi. Aynı zamanda Pekin’in uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceği vurgulandı. ABD’nin tutumu ise “tarifeleri silah gibi kullanmak” ve “tek taraflı zorlayıcı adımlar” olarak tanımlandı.

Spot altının ons fiyatı, Asya piyasalarında yüzde 1,7 artışla 3 bin 383,87 dolara yükseldi. Seans içerisinde 3 bin 384 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın yeni güne 3 bin 384 dolarla başlarken şu sıralarda 3 bin 382 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise 4 bin 228 lira olan gram altın İstanbul serbest piyasada 4 bin 154 lira seviyelerinde bulunuyor.