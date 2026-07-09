Avrupa otomotiv pazarı, son dönemde elektrikli araç segmentindeki en zorlu ve rekabetçi boşluklardan birini doldurmaya başladı: Küçük, şehir içi ve pratik modeller.

Renault 5 Electric, Citroën ë-C3 ve Dacia Spring gibi devlerin boy gösterdiği bu erişilebilir mobilite arenasına şimdi de Çin’in pazar lideri Geely, sıra dışı bir hamleyle giriş yapıyor. Çin pazarında satış potansiyelini fazlasıyla kanıtlamış olan ve kendi ülkesinde "Xingyuan" adıyla bilinen model, Avrupa Birliği pazarında Geely E2 ismiyle boy gösterecek.

Geely Auto Europe, resmi web sitesinde "yakında gelecek" olarak duyurduğu bu modeli, günlük kullanım için kompakt bir elektrikli hatchback olarak tanıtıyor. Marka, aracın hangi Avrupa ülkelerinde satılacağını, tam çıkış tarihini ve AB fiyatını henüz resmi olarak doğrulamasa da otomobilin arkasındaki devasa başarı şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmesine yetiyor.

2025 yılının şampiyonu

Geely E2’nin Avrupa vaatlerinden ziyade, arkasındaki Çin mucizesi dikkat çekiyor. Markanın paylaştığı verilere göre araç, geçtiğimiz yıl (2025) Çin’de tam 465.775 adet satılarak sadece kendi kategorisinde değil, tüm segmentlerde ülkenin en çok satan otomobili olmayı başardı.

Sektörde niş bir model olmanın ötesine geçen araç, küresel ölçekte de A/B (küçük ve kompakt) segmentinin satış lideri olarak konumlandırılıyor.

Otomotiv dünyasında pazar dinamiklerine göre isim değiştirmek oldukça yaygın bir stratejidir. Çin'de Xingyuan adını koruyan bu platform, Avrupa Birliği'nde E2 ismiyle sahne alırken, İngiltere pazarında ise kendine has bir takvimle EX2 ismi altında asfalta inecek.

Avrupa yollarına göre yeniden ayarlandı

Geely, Avrupa pazarındaki satış stratejisini üç temel sütun üzerine inşa ediyor: Dinamizm, genişlik ve güvenlik. Çin menşeili otomobillerin Avrupa yollarındaki performansına dair soru işaretlerini silmek isteyen üretici, E2’nin şasisinin özellikle Avrupa yol şartlarına göre yeniden ayarlandığını iddia ediyor.

Avrupa için nihai teknik veriler lansmana doğru netleşecek olsa da aracın Çin versiyonu ve sızan AB spesifikasyonları şu anki yetenekleri hakkında net bir tablo sunuyor:

4,14 metre uzunluk ve şehir içinde geniş bir yaşam alanı vadeden 2,65 metrelik dingil mesafesi.

Ön tarafta 70 litrelik bir ön bagaj (frunk) yer alırken; arka bagaj hacmi koltuk konfigürasyonuna göre 375 ile 1.320 litre arasında değişiyor.

Avrupa pazarı için paylaşılan ilk bilgilere göre araçta 39,4 kWh'lik bir batarya, 85 kW / 114 beygir gücünde bir arka motor bulunuyor ve araç 317 kilometrelik bir WLTP menzili sunuyor.

Fiyatı ne olacak?

Çin'deki satış fiyatını doğrudan euroya çevirerek bir tahminde bulunmak son derece yanıltıcı olabilir. Geely, iç pazarda bu aracı 64.800 ile 94.800 yuan arasında, yani güncel kurla yaklaşık 8.350 - 12.200 € gibi son derece agresif bir fiyat aralığında satıyor.

Bu rakam Çin’in yerel üretim ve ticari koşullarını yansıtıyor. Avrupa'daki nihai fiyat; homologasyon süreçlerine, lojistiğe, gümrük vergilerine ve Geely’nin kıtadaki konumlandırma stratejisine göre şekillenecek.

Modelin İspanya ve Akdeniz pazarındaki geleceği de merak konusu. Geely’nin resmi yerel web siteleri incelendiğinde E2 henüz aktif modeller arasında listelenmiyor; şu an için sistemde sadece Starray EM-i ve Geely E5 modelleri boy gösteriyor. Ancak uzmanlar, E2’nin listeye eklenmesi durumunda pazardaki alışılagelmiş SUV trendinin dışına çıkarak, şehir içi kompakt elektrikli araç sınıfında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacağını öngörüyor.

Çin’deki devasa başarısını Avrupa’da tekrarlayıp tekrarlayamayacağını zaman gösterecek olsa da Geely E2, şimdiden yakından incelenmeyi hak eden en güçlü elektrikli adaylardan biri.