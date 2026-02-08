Otomotiv dünyasında son yılların en popüler tasarım trendlerinden biri olan gövdeye gömülü "gizli" kapı kolları, güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Çin hükümeti, acil durumlarda kapıların açılamaması nedeniyle yaşanan hayati tehlikeleri göz önüne alarak, bu kapı kollarını 2027 yılı itibarıyla yasaklama kararı aldı.

KARARA NEDEN OLAN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Alınan kararın arkasında, sosyal medyada viral olan ve güvenlik endişelerini zirveye taşıyan kaza görüntüsü ortaya çıktı.

Mart 2025'te Yunnan eyaletinde, Nissan N7 modelinin altyapısını kullanan Dongfeng eπ007 elektrikli sedanın bir kamyonla çarpışması sonucu bataryada yangın çıktı.

Yangının ardından kabin saniyeler içinde dumanla doldu. Araçtan çıkmayı başaran sürücü, arka koltuktaki yolcuları kurtarmak için kapılara yöneldi ancak gövdeye gömülü kapı kolları mekanik bir arıza nedeniyle dışarı çıkmadı. Kapıların açılmaması üzerine sürücü ve çevredeki vatandaşlar taşlarla camları kırarak yolcuları alevlerin arasından son anda çekip alabildi. Kazadan sadece 52 saniye sonra araç tamamen alevlere teslim oldu.

XİAOMİ VE TESLA'DA DA YAŞANMIŞTI

Gizli kapı kollarına yönelik şikayetler farklı markalarda da görülmüştü. Daha önce Tesla modellerinde ve yakın zamanda bir kişinin hayatını kaybettiği Xiaomi SU7 Ultra kazasında da benzer kapı kilitleme sorunları gündeme gelmişti.

Ancak Dongfeng kazasının görüntülerinin netliği ve kurtarma saniyelerinin kısalığı, Çin hükümetinin resmi adım atmasına neden oldu.

UZMANLARDAN KAPI KOLU UYARISI

Güvenlik uzmanları, otomobillerde saniyelerin hayati önem taşıdığını hatırlatarak, her koşulda dışarıdan manuel olarak erişilebilen kapı kollarının vazgeçilmez bir güvenlik standardı olması gerektiğini vurguluyor. Dongfeng yetkilileri kazayı doğrularlarken, yaralı yolcuların vücutlarında ağır yanıklar oluştuğu, yardıma koşan vatandaşın ise ellerindeki yanıklar nedeniyle hala tedavi gördüğü bildirildi.