İran, ABD’nin yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bir dönemde Çin’den süpersonik gemisavar seyir füzeleri satın almak üzere bir anlaşma yapıyor.

Haberlere göre iki ülke arasındaki müzakereler iki yıl önce başladı ancak ABD'nin İran'ın etrafına askeri yığılmasını arttırmasıyla anlaşma hız kazandı.

Masadaki mühimmatlar yaklaşık 290 kilometre menzile sahip olan ve gemi savunma sistemlerini aşma kapasitesi bulunan CM-302, namıdiğer "gemi katilleri" füzeler.

Anlaşmanın hızlanması, ABD'nin İran'a karşı konuşlandırdığı ikinci ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un bölgeye varmasıyla hız kazandı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubu Umman Denizi’nde görev yapıyor. USS Gerald Ford ise Doğu Akdeniz’de bulunuyor.

SÜPERSONİK GEMİ KATİLLERİ

İran’a gemisavar seyir füzeleri sağlanması taarruz silahları olmaları nedeniyle gerilimi arttırdı. Zira gemi katili CM-302 füzeleri için bariz hedefler ABD savaş gemileri olacak.

Süpersonik hızlara çıkarak savunma sistemlerini aşabilen, 250 kg savaş başlığı taşıyabilen bu füzeler neredeyse 300 km mesafeden gemileri hedef alabiliyor.

Füzeler, süpersonik mach 3 hızlarına çıkabilmelerine rağmen hızlı ve çevik manevralar yaparak hava savunma füzelerini ve nokta savunma sistemlerini aşabiliyor.

Bunun yanında füzeler, aşırı alçak irtifadan uçarak havadan-havaya savunma füzeleri için vurması son derece güç bir hedef haline geliyor.

ÇİN, İRAN'A SİLAH YIĞIYOR

İranlı yetkililer İran’ın Çin’den kaç adet füze aldığını belirtmedi. Yetkililerden biri "İran, füzelerin ödemesini petrol sevkiyatlarıyla yapıyor" açıklamasını yaptı. Çin şu anda İran petrolünün en büyük ithalatçısı konumunda.

Çin ve İran’ın on yıllar öncesine dayanan savunma bağları bulunuyor. İslam Cumhuriyeti 1980’lerin sonunda Irak ile savaşırken Kuzey Kore üzerinden Çin’den HY-2 Silkworm seyir füzeleri temin etti.

İran bu füzeleri Kuveyt’e saldırmak ve "tanker savaşları" sırasında ABD bayraklı bir petrol tankerini vurmak için kullandı.

2010 yılında İran’ın Çin’den HQ9 uçaksavar füzeleri aldığına habeler yayınlandı. İran ordusu Haziran 2025’teki ortak ABD ve İsrail saldırısıyla ağır darbe aldı.

İsrail o dönemde İran’ın hava savunmasının büyük kısmını yok ettiğini kaydetti. İran’ın halihazırda Rus yapımı S-300 sistemlerini kullandığına inanılıyor.

Ayrıca uzmanlar ülkede daha eski Çin sistemleri ile Khordad serisi ve Bavar-373 gibi yerel üretim bataryaların bulunduğunu belirtiyor.

SAVAŞA GİRMEDEN DESTEK VERİYOR

Diğer yandan bölgedeki diplomatlar Çin’in Washington ile yaşadığı yakınlaşma nedeniyle çatışmaya dahil olmaktan çekinebileceğini düşünüyor. Gelgelelim ABD, Çin'e güvenmediğini açıkça söyledi.

Salı günü bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "ABD, Çin ile istikrarlı ilişkiler istiyor ancak ülkeye güvenmiyor" açıklamasında bulundu.

Başkan Donald Trump’ın Nisan ayında Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bölgesel gerilimlerin konuşulacağı bir zirveye katılması bekleniyor.

Buna rağmen İran, Çin'in teknolojilerini savunmasında kullanmaya devam ediyor. Çin'in silahları doğrudan ABD'yi hedef almasa da, başka güçlerin elinde ABD'ye karşı kullanılmaya hazır.