Çin Devlet Güvenliği Bakanlığın resmi açıklamasına göre, bazı yabancı istihbarat servislerinin Çin’deki suç şebekeleriyle işbirliği yaparak antimon rezervlerine erişmeye çalıştığı tespit edildi.

YABANCI SERVİSLERLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

İlk vakada, Çinli bir ailenin üç üyesi, yüksek saflıktaki antimon külçelerini yurt dışına kaçırmakla suçlandı. Şebekenin liderinin yurt dışında yaşadığı, Çin’de kurduğu paravan şirket aracılığıyla yerli üreticiyi finanse ettiği ve üretilen antimona üçüncü ülkelerde teslimat sağladığı belirtildi.

İkinci olayda ise, yasal bildirimi yapılmış hurda yükü içerisine gizlenmiş antimon külçeleriyle kaçakçılık yapılmak istendiği, ihbar üzerine düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak antimona el konulduğu açıklandı. Her iki vakada toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık, ihracat kontrolleri, madencilik politikaları ve cevher kalitesindeki düşüş nedeniyle kritik minerallerin uluslararası fiyatlarının yükseldiğini, bu durumun iç ve dış pazarlar arasında fiyat farkı yarattığını vurguladı. Bu farkı fırsat bilen bazı kişilerin yasa dışı yollarla kazanç elde etmeye çalıştığı ve bu eylemlerin ülkenin rezerv güvenliğini riske attığı ifade edildi.

ANTİMON NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Antimon (Sb), savunma sanayi, elektronik ve enerji sektörlerinde kullanılan kritik bir mineral. Periyodik tabloda 51 numaralı element olan antimon, özellikle alaşım üretiminde kurşunla karıştırılarak akülerde, kablolarda ve mühimmatlarda dayanıklılığı artırıyor. Ayrıca, kızılötesi dedektörler ve yüksek hızlı elektronik cihazlarda kullanılan antimon bileşikleri, yarı iletken teknolojisinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Antimon trioksit formu ise tekstil, plastik ve elektronik ürünlerde alev geciktirici olarak kullanılıyor. Kimya sektöründe katalizör, pigment ve seramik üretiminde de rol oynayan bu mineral, yüksek dozlarda toksik olabileceği için sıkı düzenlemelere tabi.

Antimonun stratejik önemi giderek artarken, çevre dostu madencilik ve geri dönüşüm yöntemleri bu mineralin sürdürülebilir kullanımı açısından kritik hale geliyor.

TÜRKİYE'DE ANTİMON NERELERDE ÇIKARILIYOR?

Türkiye, yaklaşık 300 bin tonluk metal antimon rezerviyle dünya üretiminde önemli bir konuma sahip. Başlıca üretim bölgeleri arasında Kütahya (Simav, Tavşanlı), Balıkesir (İvrindi), Gediz, Hisarcık, Niğde (Gümüşlü), İzmir (Ödemiş, Emirli), Tokat (Turhal), Bursa, Sivas, Bilecik ve Ankara yer alıyor.