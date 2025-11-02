1 Kasım’dan İtibaren Yeni Dönem Başladı

Maliye Bakanlığı’nın aldığı karara göre, 1 Kasım itibarıyla perakendeciler Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altını ister işlenmiş ister saf halde satsın, artık satış sırasında Katma Değer Vergisi’ni mahsup edemeyecek. Bu düzenleme, altın alım-satım zincirinde önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Tüm Altın Kategorilerini Kapsıyor

Yeni kurallar yalnızca yatırımcıları değil, bireysel tüketicileri de doğrudan etkileyecek. Düzenleme; yüksek saflıktaki külçe altınları, bankalarca onaylanmış madeni paraları, mücevher ve endüstriyel altın ürünlerini kapsıyor. Böylece hem yatırım hem de kullanım amaçlı alımlarda ekstra vergi yükü doğacak.

Ekonomik Yavaşlamada Gelir Artışı Hamlesi

Çin’in bu adımı, büyümenin ivme kaybettiği ve emlak sektörünün durgunlaştığı bir dönemde devlet kasasını güçlendirmeye yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu düzenleme, Çinli tüketicilerin altına erişimini daha pahalı hale getirecek.

Küresel Altın Talebi Rekor Seviyelerde

Dünya genelinde bireysel yatırımcıların son aylarda altına gösterdiği yoğun ilgi, fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. Ancak bu yükseliş, aynı zamanda piyasalarda sert dalgalanma riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle Mayıs ayından bu yana görülen hızlı artışın ardından, bazı yatırım fonlarının altın alımlarını yavaşlatması ve Hindistan’daki mevsimsel talebin azalması fiyatlarda oynaklığı artırdı.

Belirsizlikler Sürüyor, Altın Zirvede

ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerdeki yumuşama, külçe altının “güvenli liman” cazibesini bir miktar azaltsa da, küresel merkez bankalarının süregelen altın alımları ve ABD’de faizlerin düşeceği yönündeki beklentiler fiyatları destekliyor. Ekim ayı başında 4.000 dolar/ons seviyesini aşan altın, bu rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

Fiyat Beklentileri 5.000 Doları Gösteriyor

Sektör temsilcileri, küresel talebin devam etmesi halinde ons başına altın fiyatının gelecek yıl 5.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Çin’in yeni vergi düzenlemesinin bu yükseliş trendine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.