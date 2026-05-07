Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden Geely, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek adına stratejik bir hamle yapıyor.

İspanyol ticaret yayını La Tribuna de Automoción tarafından paylaşılan detaylara göre şirket, Ford’un Valencia’da yer alan Almussafes tesisindeki “Body 3” araç montaj bölümünü satın alarak bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Bu adım, Çinli markaların Avrupa Birliği sınırları içerisinde yerel üretim kapasitesini artırma arayışının bir parçası olarak görülüyor.

HEM KENDİ MARKASINI ÜRETECEK HEM FORD'A DESTEK VERECEK

Geely’nin bu tesis yatırımıyla yalnızca kendi model portföyünü Avrupa bandına taşımakla kalmayacağı, aynı zamanda tesisin eski sahibi Ford ile de bir üretim ortaklığına girebileceği belirtiliyor.

Masadaki planlar arasında, devralınan ünitede Ford adına üretim yapılmaya devam edilmesi seçeneği de güçlü bir ihtimal olarak korunuyor.

TARAFLARDAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Yaşanan bu gelişmeye ilişkin taraflar henüz resmi bir onay vermiş değil. Ford kanadı, söz konusu iddiaları “spekülasyon” olarak nitelendirerek resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken; Geely cephesi ise Salı günü yayımlanan raporlara dair sessizliğini koruyor.

Analistler, Avrupa pazarındaki gümrük vergileri ve yerelleşme baskıları düşünüldüğünde, bu tür satın almaların önümüzdeki dönemde hız kazanacağını öngörüyor.