Geçtiğimiz haftalarda 'Dünyanın ilk insansı robot toplu teslimatı yapıldı!' başlığı ile duyurduğumuz haberimiz çokça konuşulmuş gündem olmuştu. Şimdi ise bütün dünyayı adeta sarsan ve alarm zillerine neden olan bir haber daha geldi. Çin'in insanoid ordusu göreve başlıyor. Bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir sahneyi andıran 'Ölümsüz Asker' diye tabir edebileceğimiz bu haber dünyada şok etkisi yarattı. Şimdilik silahsız olarak göreve başlıyacak ancak ileride silahlı olarak görev yapması da ihtimaller arasında. UBTech Robotics’in Walker S2 modeli, kendi pilini değiştirebilme özelliği sayesinde 24 saat kesintisiz çalışabiliyor. Gelin şimdi biraz daha yakından bakalım bu insansı robot nedir özelikleri neler?

Kendi pilini değiştiren 'Ölümsüz Asker'in teknik özellikleri

Göreve çıkacak model UBTech Walker S2. 1.80 boyunda, 85 kg ağırlığında, 42 eklem serbestliği bulunan robotun en çarpıcı özelliği ise kendi kendine pil değiştiriyor.

Şarj istasyonuna kendisi gidiyor ve biten eski pili çıkarıp yenisini takıyor. Bu özellikleri sayesinde 'Ölümsüz Robot' 24 saat kesintisiz çalışabiliyor.

Walker S2'nin sınır görevleri neler?

Yolcu karşılama

pasaport kontrolüne yardım

çok dilli rehberlik

Gece-gündüz devriye

Termal ve gece görüş kameralarıyla şüpheli takibi

Drone’larla koordineli arama-kurtarmaProje resmi olarak "akıllı sınır yönetimi" adını taşıyor. Ancak Çin devlet medyası CCTV ve Global Times açıkça yazdı: "Askeri-civil füzyon stratejisinin yeni zaferi." Walker S2’lerin aynı gövdesi, gerektiğinde silah platformuna dönüştürülebiliyor. Pentagon’un 2025 raporunda da bu model "potansiyel muharebe robotu" olarak sınıflandırılmıştı.A

Aşağıdaki videodan izleyebileceğiniz haberimiz de Çinli UBTECH Robotics, teknoloji dünyasını sarsan bir duyuru yapmıştı. Dünyanın ilk "insansı robot toplu dağıtımı" videosu tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Video da Shenzhen merkezli UBTECH firmasının, Walker S2 için bu yıl özel kurulumlardan geniş çaplı dağıtımlara kadar 800 milyon yuan (yaklaşık 113 milyon dolar) tutarında sipariş aldığının haberini duyurmuştuk.

UBTech CEO’su Zhou Jian dün yaptığı açıklamada ise, "2025 sonuna kadar 500 adet, 2026’da 5.000 adet, 2027’de ise tam 10.000 Walker S2 teslim edeceğiz. Ölçek ekonomisi sayesinde birim maliyet yüzde 70 düşecek. "Shenzhen ve Shanghai’daki fabrikalar üç vardiya çalışıyor. Şirketin sipariş defteri şu an 1,1 milyar yuanın (155 milyon USD) üzerinde) ifadelerini kullandı.

Sıradaki durak Tayvan Boğazı mı?

Aralık 2025'ten itibaren Vietnam sınırındaki tüm büyük geçiş noktalarında humanoid yani insansı robotlar devriye gezecek haberi uluslararası medya bunu alarm olarak duyurdu. İşte o haberlerden bazıları



Wall Street Journal haberinde: "Çin insansı robotları silahlı kuvvetlere entegre etmeye çok yakın" dedi.

BBC ise haberinde: "Vietnam sınırı sadece pilot. 2026’da Tayvan Boğazı ve Spratly Adaları’nda aynı robotları görebiliriz" diye belirtti.

ABD Savaş Bakanlığı eski adıyla Pentagon 2025 raporuna göre ise, "Çin’in robotize sınır konsepti, Pasifik’teki güç dengesini değiştirebilir" dedi.

Çinli kaynaklara göre ise Walker S2’lerin bir sonraki test alanı Hainan Adası’ndaki deniz üsleri ve Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı yapay adalar olacak. Çin, insan askerlerin yapmaktan çekindiği veya yapamadığı işleri artık robotlara yaptırıyor.

Ve bunu Vietnam sınırında değil, çok yakında Pasifik’in tam ortasında da yapacak gibi görünüyor. Gözler artık 2026’da…



Not: Elinde silah olan insansı robotlar yapay zeka tarafından üretilmiştir.

