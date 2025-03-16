Plan, Çin'de tüketici talebinin son yıllarda COVID-19 kaynaklı aksaklıklar ve uzun süreli emlak düşüşü gibi faktörler nedeniyle çeşitli gerilemeler yaşamasının ardından geliyor. Bu durum, hanelerin harcama eğilimini azaltıyor ve deflasyonist eğilimleri artırıyor.

Konsey'den yayınlanan bir raporda, planın "tüketimi güçlü bir şekilde artırmak, iç talebi her yönde genişletmek, geliri artırarak ve yükleri azaltarak tüketim kapasitesini iyileştirmek" amacıyla tüm bölge ve birimlere gönderildiği belirtildi.

Plan, Çin Başbakanı Li Qiang'ın Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu ve zayıf dış talebin etkisini azaltmak için hanehalkı harcamalarının artırılmasına odaklanan çalışma raporundan bir hafta sonra geldi.

Çinli yetkililer üzerinde, deflasyonist baskıları savuşturmak ve dünyanın ikinci büyük ekonomisinin büyüme için ihracata ve yatırıma olan bağımlılığını azaltmak amacıyla tüketici odaklı teşvik önlemleri alınması yönünde baskı artıyor.

Pazar günü açıklanan planda, kentsel ve kırsal gelirlerin artırılması çağrısında bulunulurken, çiftçilerin gelirlerinin konut reformları gibi önlemlerle artırılması gerektiği belirtildi.

Eylem planı kapsamlıydı ancak yerel yönetimlerin planı uygulamaya koymak için gerçek önlemler oluşturmalarına destek olacak somut kaynaklar vaat etme konusunda sınırlıydı.

Planda ayrıca borsada istikrarı sağlayacak önlemler de yer aldı ancak bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Yetkililer "bir çocuk bakımı sübvansiyon sistemi üzerinde çalışmalı ve kurmalı", ayrıca esnek istihdamı ve genel hastanelerde geceleri çocuk polikliniklerinin açılmasını uygulamalıdır. Topluluk ve işveren tarafından yürütülen çocuk bakımı hizmetleri de teşvik edilmelidir.

İşçi hakları ve tatil günleri garanti altına alınmalı ve ücretli yıllık izin ve kısa tatiller teşvik edilmelidir. Kentsel ve kırsal sakinlerin temel emeklilik maaşları için mali destek standartları da artırılmalıdır.

Vizesiz seyahat edenlerin bulunduğu ülke sayısının artırılması gibi turizmi canlandırmaya yönelik öneriler de vardı.