Gelin şimdi elektronorik savaş nedir ve Starlink birinci hedef oldu? Bu konuya yakından bakalım.

Elektronik savaş nedir?

Elektronik savaş (EW), elektromanyetik dalgaları kullanarak düşman iletişimini ve radar sistemlerini bozmayı ve kontrol etmeyi amaçlar.

Starlink neden birinci hedef?

Starlink, SpaceX'in düşük yörüngeye (LEO) yerleştirdiği mega uydu filosu sayesinde dünyanın en ücra köşlerine dahi yüksek hızlı internet sağlar. Starlink'in Ukrayna savaşında askeri iletişimde destek vermesi Rusya gibi bir süper güce karşı Ukrayna'nın yıllarca savaşabilmesinin en önemli parçalarından birisi diyebiliriz. O yüzden uzaydan iletişim savaş ve doğal afetler olduk kritik öneme sahip. Çin gibi süper güçler için Starlink'i dünyada sadece ticari bir girişim olarak görmüyor bunu olası ABD-Çin savaşında potansiyel bir askeri olabileceğini iddia ederek bunu tehdit haline getirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çinli bilim insanları tam da bu yüzden Starlink'i fiziksel olarak yok etmek yerine, sinyallerini karıştırıp geçici olarak devre dışı bırakmayı hedefleyen kapsamlı bir simülasyon geliştirdi.

Binlerce uyduyu aynı anda etkisiz hale getirecek!

Dünyanın en büyük teknoloji atılımını yapan Çin'in elektronik savaş simülasyonunda, yer tabanlı istasyonlar, insansız hava araçları (dronlar) ve hatta uçaklar devreye girecek, Starlink'in bilinen dayanklılığını test ediyor. Amaç, ağın yedekleme ve frekans esnekliği kapasitesini aşmaktır.

Öte yandan küresel pazarda da yer almak isteyen Çin'in bu hamlesi Guowang projesiyle (13 bin uydu planı) Starlink'e doğrudan rakip olmayı da hedefliyor.

Neden Starlink’i vurmak istiyor?

Çin açısından bakacak olursak Starlink, askeri ve sivil alanda teknolojik üstünlük açısından çok katmanlı bir tehdit gibi algılanıyor.

Starlink neden tehdit oldu?

Amerika ve müttefiklerine Tayvan Boğazı gibi kritik bölgelerde kesintisiz iletişim ve istihbarat desteği sağlaması, Çin'in bölgesel askeri faaliyetlerini ciddi şekilde baltalayabilir.



Starlink, bireysel kullanıcılar için bile Çin'in katı 'Büyük Güvenlik Duvarı'nı aşarak internet sansürünü delme potansiyeli taşıyabilir.



Pekin'in bu stratejisi sadece kendi uydularını çoğaltmak değil; aynı zamanda lazerler ve denizaltılarla sabotaj senaryoları geliştirmek gibi hem de olası bir savaş durumdan düşmanını engelleyerek küresel pazarda yer almayı hedefliyor.

Yapay zeka koordinesinde saldırılar nasıl yapılıyor?

Simülasyon, yapay zeka destekli algoritmalarla koordine edilmiş eş zamanlı saldırıları modelleyerek çalışıyor. Elektronik savaştaki en temel yöntemler ise şunlardır:

Jamming (Karıştırma): Yüksek güce sahip jammer'lar uydular arasındaki sinyalleri bozarak uydular arasındaki iletişimi kesiyor.

Spoofing (Kandırma): Uyduları aldatarak yanlış yönlendirme yapmalarını sağlıyor.



Soutch China Morning Post'un detaylarına göre, bu saldırının başarılı olması için binlerce dronun eş zamanlı kullanımı ve inanılmaz bir lojistik koordinasyon gerekiyor.



Çinliler, elektronik savaş simülasyonu ile yaptığı teste hedeflerini kalıcı ve fiziksel hasar yerine geçici bozulmaya odaklanan yöntemleri tercih ediyor.

Küresel dengeleri altüst edebilir

Çinli araştırmacıların yaptığı elektronik savaş senaryosu simülasyonun gerçek hayata yansıması ile olası bir senaryoda küresel dengeleri alt üst edebilir.

Musk'ın Starlink'inin bopzulması durumdan yörüngede olan binlerce uydusunun bozulması durumunda ABD'nin uzay üstünlüğü sarsarak dron kontrolünden istihbarata kadar Ukrayna-Rusya savaşı dahil tüm alanlarda bir kaosa neden olabilir.

Starlink'in en önemli görevelerinden biri olan afet bölgeleri için internetin kesilmeden insanlarla iletişimi sağlayan Starlin'in devre dışı kalması durumunda ticareti, eğitimi birçok şeyi felç edebilir.

Uluslararası Associated Press ise böyle bir durumun 'sivil askeri ayrımını bulanklaştırdığını' ve uluslararası uzay yasalarının acilen güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Çin'in bu hamlesi, militarizasyonunu yani uzayın askeri yöntemlerle şekillmesinin geri dönülmez şekilde hızlandırıyor.

Musk'un Starlink'ini bozabilirler mi?

Starlink'in 5 binden fazla uydu, frekans esnekliği ve sayısı bilinmeyen yedek uyduları olduğunu düşünürsek böyle bir durumda neler olabilir kısaca bakalım.

Simülasyolar bile Elon Musk'ın Starlink'i için başarı bir saldırada bile devasa maliyet ve koordinasyon gerektiren binlerce jammer'a ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan böyle bir saldırı uzayda olacağı için küresel kapsama alanına yönelik agresif bir saldırı olarak kabul görülebilir ve BM yaptırımları gibi diplomatik krizleri tetikleyebilir.

Çin'in stratejisi etkileyici olsa da, pratikteki zorlukları aşmak kolay olmayacaktır.