Çin'in önde gelen endekslerinden CSI300 Endeksi .CSI300 öğle tatilinde %0,4 düşerken, Şanghay Bileşik Endeksi .SSEC %0,1 düştü. Hong Kong endeksi Hang Seng .HSI %0,5 düşüşle işlem gördü.

Çin ve Hong Kong piyasaları, Pekin ve Washington'un geçen hafta 90 günlük tarife duraklatması duyurmasıyla Donald Trump'ın Nisan başındaki "Kurtuluş Günü" tarifelerinden bu yana kaybedilen zemini geri kazandı. Ancak yükselişin ivme kaybettiği görülüyor.

Pazartesi günü açıklanan resmi veriler, Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarındaki büyümenin nisan ayında yavaşladığını ve bunun risk iştahını sınırladığını gösterdi.

Guosheng Menkul Kıymetler, yatırımcıları "beklenenden daha iyi bir ekonomiye işaret eden somut kanıtlar ortaya çıkana kadar" hisse senetlerinin peşinden koşmamaları konusunda uyardı.

Aracı kurum, "Geniş bir aralıkta dalgalanma, temel senaryomuz olmaya devam ediyor" diye yazdı.

Ancak Çinli liman işletmecilerinin hisseleri, yatırımcıların 90 günlük tarife duraklamasının sevkiyatlarda ani bir artışa yol açacağı yönündeki bahislerini artırmasıyla yükselişini sürdürdü.

Lianyungang Port 601008.SS , Ningbo Port 601018.SS ve Zhuhai Port 000507.SZ'nin hepsi günlük %10'luk artış limitine ulaştı. China Merchants Port Group 001872.SZ ve Shanghai International Port 600018.SS gibi diğer büyük liman operatörlerinin hisseleri de keskin bir şekilde yükseldi.

Pinpoint Asset Management Başkanı Zhiwei Zhang, "İleride tarifelerin tekrar artırılması durumunda ihracatçılar önümüzdeki birkaç ayda üretimi ve teslimatı artırmaya devam edebilir" dedi.

China Securities Co analistleri, tarife ertelemesinin liman operatörleri için "iş hacminde patlamaya yol açacak bir sevkiyat akınına" neden olabileceğini söyledi.

Hong Kong'da listelenen Midea Group 0300.HK ve ZTO Express 2057.HK hisseleri , Hang Seng Indexes Co'nun önümüzdeki ayın başlarında Hang Seng Endeksi'ne ekleneceklerini açıklamasının ardından yükseldi.

China Literature 0772.HK hisseleri , Hang Seng Tech Endeksi .HSTECH'ten çıkarılacağı duyurusunun ardından %8'den fazla düştü .