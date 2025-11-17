Sultangazi'de Hatice K., bir süre önce boşandığı Salih B. ile yeniden barışarak birlikte yaşamaya başladı. Daha önce Hatice K. ile evlilik yapan ve sonrasında anlaşmalı boşanan Erdoğan A. ise durumu öğrenince çifte karşı husumet beslemeye başladı.

FIRININ ÖNÜNDE BEKLEYİP CİNAYETİ İŞLEDİ

Dün akşam saatlerinde ikilinin alışveriş için fırına geldiğini gören Erdoğan A., dışarıda bekleyerek Salih B.’yi el işaretiyle yanına çağırdı. Yanına yaklaşan Salih B.’ye ateş eden Erdoğan A., ardından tabancayı kendi başına doğrultarak tetiği çekti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salih B., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Pusuda bekliyordu”

Olayı gören esnaf Ahmet Akcan, saldırının saniyeler içinde yaşandığını belirterek, “Adam telefoncunun önünde pusuda bekliyordu. Kamera kayıtlarında Salih B.’ye ‘gel gel’ yaptığını görüyoruz. Yaklaşmasıyla ateş etmesi bir oldu. Adam yere düşünce iki el daha sıktı, sonra kendine ateş etti.” dedi.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın caddeye gelişi, bir süre beklemesi ve el işaretiyle Salih B.’yi çağırması yer aldı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik de kaydedildi.

Polis, her iki kişinin de suç kayıtları bulunduğunu tespit etti. Soruşturma sürüyor.