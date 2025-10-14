Antalya Muratpaşa’da, 15 Temmuz’da Muratpaşa Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi’nde sabah saatlerinde motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu, işine giderken seyir halidneki otomobilin sürücüsü Ahmet Doğru ile trafik ışıklarında tartıştı.

MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN AYRILMADI, DÜŞÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın ardından Doğru, motosiklete çarparak Tekelioğlu’nu düşürdü ve yanındaki U.S. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tekelioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ahmet Doğru, kısa sürede yakalanarak ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı; U.S. ise serbest bırakıldı.

Mehmet Tekelioğlu

VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Doğru’nun aracının camından bir kişinin Tekelioğlu’na uzanmaya çalıştığı ve ardından otomobille çarpıp hızla uzaklaştığı görüldü.

"ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI"

Yaşadıklarını anlatan Bilge Ateş Tekelioğlu, “Eşimi kaybettim, çocuklarım babasız kaldı. Çocuklarımıza desteği çok olacaktı ama onu kaybettim. Çok üzgünüm. Bunu yaşatanlara en ağır ceza neyse verilmesini istiyorum. Ben görüntüleri izleyemedim bile. Mahkemede gösterirlerse orada göreceğim" dedi.

"ÇOCUĞUM BANA GELİYORDU"

Oğlunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Hanım Tekelioğlu, "Çocuğum bana geliyordu, bakıyordu. Çocuğum gideli 4 ay oldu. Beni arayan yok, soran yok. Yalnız kaldım. Adalete güveniyoruz" dedi.