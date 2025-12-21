Çanakkale-Lapseki karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün neden olduğu ve beş kişi yaşamını yitirdiği trafik kazasında acı detaylar ortaya çıktı...

Cinayet gibi kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.

Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 APD 325 plakalı otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.

Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.