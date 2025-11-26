Yıllardır Çıraklık Eğitim Merkezleri aracılığı ile mesleki eğitim alan öğrenciler, son dönemde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) adıyla haftada 4 gün bir iş yerinde ve ustaların yanında pratik eğitime yönlendirildi. MESEM’de geçen yıl 71, bu yılın ilk 10 ayında da 82 çocuk işçi yaşama veda etti, kimi inşaattan düştü kimini elektrik çarptı. Kasım ayının ilk 20 gününde ise 10 çocuk yaşamdan koptu. Bakan Yusuf Tekin dün Mardin’de yaptığı açıklamada “MESEM’de çocukların eğitim aldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz, bütün tedbirleri aldık, iş güvenliğiyle ilgili aksaklık yok, gördüğümüz yerlerle ilişkimizi kesiyoruz” dedi. Ancak “Aksaklık yoksa 2 günde bir çocuk nasıl ölüyor?” sorusu gündeme geldi.

Kasım ayının ilk 20 gününde 10 çocuk yaşamdan koptu.

DEDESİNİN YANINA GÖMDÜLER

CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “MESEM adı altındaki sömürü çarkı durdurulmazsa, başka evlatlarımızı da kaybedeceğiz. Derhal MESEM hakkında soruşturma açılmalı ve iş yerlerini denetimsiz bırakan kurumlardan faillere kadar tüm sorumlular hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan yardımcısı Suat Özçağdaş da “MESEM’de hayatını kaybeden Enes Ural için iş yeri sahibi 36 bin lira ceza ödeyip kurtuldu. Ben mezarına gittim, dedesinin yanında yatıyor. O çocuklar öldükçe ben ağlıyorum. MESEM bir katliamdır” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunar ise “Çocuk işçiliği nedeniyle MESEM’lerde 82 evladımız, göz göre göre ölüme gitti” açıklamasını yaptı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil de “Milli Eğitim devlet eliyle çocukları ölüme gönderiyor. Ölen çocukların faili MEB Yusuf Tekin’dir” dedi.

Tartışılan MESEM nedir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla kurulan ve 4 yıl eğitim verilen MESEM’de haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta’nın yanında pratik eğitim, bir gün de okulda teorik eğitim veriliyor. Pratik derslerde öğrencilere günde 200 lira ödeniyor. MESEM’lerde 184 meslek dalında eğitim veriliyor. 11. sınıfı bitiren öğrenciler ‘’Kalfa’’, 12. sınıfı bitirenler de ‘’Usta’’ oluyor. Fark derslerinde geçen öğrenciler de lise diploması alıyor.