Yürek yakan olan Kurtuluş Mahallesi 279. sokakta meydana geldi. 15 Ağustos 2025 akşam saatlerinde eve gelen baba S.F., 16 yaşındaki kızı Hatice'nin cesedi ile karşılaştı.

KATİL AKRABA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hızlıca soruşturma başlattı. Salihli İlçe Emniyeti tarafından yapılan inceleme sonunda cinayetin failinin ailenin de akrabası olan 36 yaşındaki F.F., olduğu ortaya çıktı.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri cinayetin öncesine ve sonrasına ait 80 farklı kameradan 300 saatlik görüntüleri analiz ederek katil zanlısına ulaştı. Belirlemelerin ardından harekete geçen ekipleri F.F.'yi cinayet silahı ile beraber gözaltına aldı.

HIRSIZLIK AMACIYLA EVE GİRDİ

Şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.