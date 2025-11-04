Diyarbakır’da organize suç örgütü oluşturup illegal çete faaliyeti kapsamında cinayet, gece vakti konut ve işyerlerinde silahla yağma, gasp, kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu ticareti gibi 2’si cinayet 16 ayrı suça karıştıkları belirlenen Tokurlar çetesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

20’si tutuklu, 6’sı yakalamalı 33 sanıklı İddianamede, elebaşılığını Ağa lakaplı Şahin Tokur’un yaptığı çetenin Canlı Hayvan Borsası içinde örgütlenip, halk üzerinde korku, panik, infial ortamı yarattıkları bildirildi.

AYNI AİLEDEN 18 ÇETE ÜYESİ

Bölgenin illegal hâkimiyetini ele geçirmeye çalışan çetenin ruhsatsız silahlarla esnafları tehdit ettikleri kaydedildi. Şahin Tokur’un çevresine topladığı aile ve yakın akrabalarından oluşan Sadullah, Doğan, Latif, Kasım, Erkan, Çetin, Erhan, Nasır, Muhammet, Serhat, Metin, Berzan, Kaya, Abdullah, Sercan, Mehmet Salih ve Abdullah Tokur ile birlikte canlı hayvan ticareti yapılıyormuş görünümüyle çok sayıda illegal, gayrı meşru olaylarda yer aldıkları ifade edildi.

Çetenin ihtilafa düştükleri kişilere tehditle, kendi çıkarları doğrultusunda zorda kalmış, bankalara kredi borçlarını ödeyemeyen esnaflara ticaret adı altında yüksek faizle para verip tefecilik yaptıkları belirtildi.

CİNAYET İÇİN 150 BİN DOLAR

Yakalandıkları durumlarda polise alakasız ve tutarsız ifadeler verip, mağdurlara anında ulaşarak ifadelerini değiştirip şikâyetlerinden vazgeçmeleri için tehditte bulundukları ve belli bir iş bölümü içinde dayanışma halinde oldukları, böylece adli mercileri yanıltarak ceza almaktan kurtulmaya çalıştıkları kaydedildi. Sanıkların suç işlemeyi ve suça bulaşmayı bir alışkanlık haline getirdikleri vurgulandı. Çetenin Arena disko işletmecisi Mehmet Fidan’ı öldürdüğü, tetikçi Vural Tokur’un tahliyesi için kime verileceği belli olmayan 150 bin dolardan kendi aralarında konuştukları belirlendi.

KELEŞİ AL 5-6 TANE ÖLDÜR SENİ 4 YILDA ÇIKARIRIM DIŞARI

Çete lideri Şahin Tokur’un Tokur Oto isimli işyerinde yaptığı konuşmada, “Sana Keleş’i veriyorum, 5-6 tane öldür. Seni 4 yılda çıkarıyorum. Namus sözü. Bak Vural abiyi beşinci yılda çıkardım” diyen Şahin Tokur’un, Mehmet Fidan’ın öldürülmesi için de Abdullah Tokur ile birlikte keşif yaptığını itiraf ettiği ortam dinleme kayıtlarıyla tespit edildi.

ÖZ KUZENLERİ BİLE DİĞER KUZENLERİNE ÖLDÜRTMÜŞLER

Çetenin kendi öz kuzenleri olan Serdar Tokur’u ise çete üyesi bir diğer kuzenleri olan İdris Tokur’a öldürttükleri iddianamede yer aldı.

Cinayet için İdris’in tetikçi olarak seçildiği, cinayetin çete lideri Şahin Tokur, Sadullah Tokur, Nasır Tokur ile Kasım Tokur’un planladığı, sanık Kasım’ın aynı zamanda tetikçi İdris’in babası olup halen firarda olduğu kaydedildi.

Tape kayıtlarında sanıklardan Sadullah Tokur’un, “Bak öz amcamızın oğlu sosyal medyada bize küfretti diye onu ağa (Şahin Toıkur) öldürttü. Bak barıştık” dediği tespit edildi.

BENİM İÇİN İNSAN VURMAK KADAR BASİT BİR ŞEY YOK

Çete lideri Şahin Tokur’un ortam dinleme kayıtlarında, “Vallahi benim için bir insanı vurmak kadar basit bir şey yok. Çünkü ben çocukluktan yetiştim. Kasaptık ve kesimciydik. Hayvanı devirmeye gücüm yetmiyordu, kafasını okşayıp okşayıp şak diye vuruyordum. Net işlediğim 3-4 cinayetin cezasını yatmışım. Sayısız yaralama atlatsam bitmez. Yüzün üzerinde yeğenlerim var, hepsi benim bir kelimeme bakar. Bak galerici akbaram vardı. Sebepsiz yere isim yapmak için bana ağır küfredince vallahi yeğenime dedim git sık. 24 saat sürmedi onu öldürdüm. Bak sonuç kürsüden bile kaldırtmadım. (Serdar Tokur dükkan önünde kürsüne oturken öldürülmüştü) Diyarbakır’ın her mahallesinde benim can fedalarım, fedailerim bana canını kurban eden 5 bin kişi benim için silah sıkan adam yoksa evladımdan hayır görmeyeyim. Sen deli dolu bir genç olsan, Şahin Tokur’u sevsen ailenin kirasını veriyorum, yardımcı oluyorum, işini çözüyorum. Benim başım dara düşerse sen silahını alıp gelmez misin” diyerek öz kuzeninin öldürülmesinde azmettirici olduğunu itiraf ettiği ortam dinlemesiyle kayıt altına alındı.

PARASINI İSTEDİ BEYZBOL SOPASIYLA ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Çetenin Turan İlgin’in 3 milyon lira parasını yağmaladıkları, İlgin’in parasını talep etmesiyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla dövülerek öldüresiye darp edildiği bildirildi.

İddianamede, 2 milyon 800 bin borcu olan Mehmet Ali Kayık’ın sözde cemaat kurularak çağrıldığı ve bu borcu kapatmadığı taktirde öldürüleceği şeklinde Şahin ve Sadullah Tokur tarafından ölümle tehdit edildiği kaydedildi. Çete lideri Şahin Tokur’un telefon dinmelerindeki konuşmalarında sıklıkla “Adam öldürmek en basit şeydir. Diyarbakır’ı cehenneme çevireceğim” diyerek çevresine korku saldığı belirlendi.

SİLAHLI SALDIRILARI MAÇ SKORU GİBİ TUTMUŞLAR

Sadullah Tokur’un ise telefon görüşmelerinde “Dyarbakır’ı kan gölüne çevireceğiz” gibi tehdit içeren tape kayıtları da dosyaya delil olarak girdi. Şahin Tokur’un azmetticisi olduğu silahlı eylemlerle ilgili yaptığı bir başka konuşmasında ise, “Her kuzunun bir babası vardır. Benim akşamki eylemim sadece onları cezalandırmaktı. İki tane mekân, bir de araba oradan kan aktı. Üç üçe bir maç olarak hesaplarsak üç bir öndesin” diyerek silahlı eylemlerin azmettiricisi olduğunu dalga geçer gibi anlattığı tespit edildi. Sanıklardan Doğan Tokur’un cep telefonunda ise sözde mahkeme kurup karar aldıkları bir imzalı tutanak da ele geçirildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.