İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını duyurmasının ardından, Turgay Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem göre Park Elektrik hisseleri güne taban fiyattan başladı. Park Elektrik hisseleri, yüzde 9,95 düşüşle 22,80 TL fiyatta bulunuyor.

Cuma gününe 29,10 fiyattan başlayan hisse, günü 25,32 seviyesinden tamamlamış; önceki güne göre kaybı yüzde 1,14 seviyesinde gerçekleşmişti.

Park Elektrik Madencilik hisseleri haftanın son işlem gününe yüzde 9,95 kayıpla taban seviye olan 22,80 TL’den başladı. Şirketin piyasa değeri sadece bir günde 375 milyon TL eriyerek 3 milyar 395 milyon TL’ye geriledi.

CUMA GÜNÜ ÖNCE DEĞER KAZANDI SONRA DÜŞTÜ

Park Elektrik Madencilik hisselerinde Cuma günü yaşanan en yük hacimli işlemler sosyal medyada daha önceden biliniyor muydu sorularına neden oldu. Cuma günü gün içi işlemlerde 30 TL seviyesini test eden hisse, kapanışa doğru satışlarla 25,32 TL’den günü tamamladı.



Park Elektrik Madencilik hisselerinde Perşembe günü 16 milyon TL olan toplam işlem hacmine ulaştı. Hissede günlük kayıp %4,31 olurken, işlem hacmi de dikkat çekici düzeyde artarak 448 milyon TL’ye ulaştı. Ancak kâr satışlarıyla sert bir geri çekilme yaşandı.

