Kadın, küçük yaşlardan itibaren metafizik olaylara ilgi duyduğunu ve zamanla bu alanda çeşitli deneyimler yaşamaya başladığını dile getirdi.

Havas ilmine 12 yaşında yöneldiğini belirten kadın, yıllar geçtikçe bu deneyimlerin yoğunlaştığını ifade etti.

'ÖYLE BİR AŞAMAYA GELDİM Kİ…'

Son yaşadığı olayı anlatırken şaşkınlığını gizlemeyen kadın, gece ansızın uyandığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştığını söyleyerek, "Öyle bir noktaya geldim ki, dün gece uyandığımda yatağımda benden iki kişi daha vardı" ifadelerini kullandı.

'BU KIZIN ACİLEN TEDAVİ OLMASI GEREK'

Genç kadının açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar iddiaları gerçekçi bulmadı. Sosyal medyada, "Yıllar önce bir film izlemiştim ismi şuan aklıma gelmiyor ama orada bir sahne vardı. 2 dolandırıcı arkadaş memlekette bu kadar yolunacak enayi varken biz aç geziyoruz o da bizim ayıbımız diyorlardı nedense aklıma o geldi", "Öyle bir noktaya geldik ki; bazı insanlar ilgi çekmek için , bazıları da muhtemel psikiyatrik hastalıkları nedenli gördüklerini düşündükleri şeyleri toplumla paylaşmaya başladılar ve kendilerine inanılmasını bekliyorlar. Bu anlatılanların hiç bir bilimsel geçerliliği yok", "Akıl akıl bilim bilim... Böyle safsatalara inanmayın... Bunlar psikolojik vakalar. Bu kızın acilen tedavi olması gerek", "Bu sektörde deli para varmış herkes kendini hoca ilan ediyor, nasılsa inanmaya hazır kitle var", "Doğuştan yetenekli olduğunu tam olarak nasıl teyit etmiş, enerji alanına girdiysek neden zarar vermiyor? Bize zarar vermemesi tamamen bu ilimleri bilmemizden kaynaklı olan bir şey mi? Peki bu ilimleri bildiğimizi varlık nasıl anlıyor? Şizofren olabilir mi?" yorumları yapıldı.