ICBC analistleri Türkiye'de politika faizi ve enflasyon makasının 2026 yılında 500 baz puan olacağı öngörüsünü paylaştı.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olumlu enflasyon verileri sonrasında faiz indirim hızını yükselterek art arda dördüncü kez faiz oranlarını düşürdü. Para Politikası Kurulu, bir haftalık repo faiz oranını yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi.

Merkez Bankası'nın geçen hafta yayınladığı piyasa katılımcıları anketine göre, Türkiye'nin önümüzdeki 12 ay için enflasyon tahmini Aralık ayında yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e geriledi.

ICBC Türkiye analistlerini yayınlanan bir notta, “Politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki makas Ekim ayında 660 baz puan iken, geçen haftaki kararla bu makas 700 baz puana genişledi. Siyasi ortamın sakin kalması halinde, önümüzdeki aylarda bu makasın daralmasını bekliyoruz.

2025 yılının başında 290 baz puan olan makas, Ağustos ayında bin 100 baz puana yükseldi. Yüzde 23 enflasyon ve yüzde 28 politika faiz oranı varsayımıyla, 2026 için yaklaşık 500 baz puanlık bir makas öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.