Çin vatandaşı 38 yaşındaki iş insanı Yong Wang'dan haber alamayan avukatının 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı kayıp başvurusu, uluslararası bir cinayet şebekesini deşifre etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı.
ÖNCE FATİH'TE YEMEĞE GİTTİLER
Polis ekiplerinin incelemelerine göre olaylar silsilesi, Çin'den gelen Shuyang Lion isimli kadının İstanbul'a ayak basmasıyla başladı. 19 Ocak'ta İstanbul'a gelen kadın, Bakırköy'deki bir otelde Yong Wang ile buluştu. İkili daha sonra Fatih Kapalıçarşı bölgesindeki lüks bir lokantaya yemeğe gitti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, yemek çıkışında ikilinin önü dört kişinin bulunduğu bir otomobil tarafından kesildi.
CİNAYETİN ARDINDAN ÇİN'E KAÇMIŞ
Araçtan inen şüpheliler iş insanını zorla araca bindirirken, güvenlik kameraları kadının bu esnada sürekli telefonuyla mesajlaştığını ve kaçırılma anında yere çömelerek olaydan habersizmiş gibi davrandığını kaydetti. Kadının olaydan hemen sonra oteline, bir gün sonra ise havalimanına giderek Çin'e döndüğü belirlendi.
CESEDİ DİK ŞEKİLDE GÖMMÜŞLER
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın GPS kayıtlarını incelemeye aldı. Aracın olaydan bir gün önce ve olay günü Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı köyündeki kırsal bir alanda uzun süre beklediği tespit edildi.
Habertürk'te yer alan detaylara göre, bölgede başlatılan arama çalışmalarında, iş insanı Yong Wang'ın cesedi sürülmüş bir tarlanın içinde toprağa dik bir şekilde gömülmüş olarak bulundu.
DİRİ DİRİ ÖLÜM
Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde maktulün ellerinin, ayaklarının ve ağzının bantlı olduğu, başında ise ağır darp izleri bulunduğu saptandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda, Wang'ın başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldığı ve ardından canlı canlı gömülerek boğulma sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
KRİPTO PARALARINI ÇALMIŞLAR
İş insanının avukatı, olay sürecinde Wang'ın kripto para hesaplarında yüksek miktarda eksilme tespit edildiğini bildirdi.
INTERPOL DEVREYE GİRDİ, ÇİN'DE YAKALANDILAR
Cinayeti organize eden Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qin ve Chaodong Wang isimli şüphelilerin 16 Ocak'ta Şanghay'dan İstanbul'a geldikleri ve cinayetin ardından 21 Ocak'ta Pekin'e kaçtıkları belirlendi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Interpol üzerinden çıkarılan yakalama kararı sonucunda biri kadın toplam 10 şüpheli Çin'de yakalanarak gözaltına alındı.