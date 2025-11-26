Çin’de tanışıp evlendiği eşinin Türkiye’ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki fotoğraflarını paylaşan bir Türk vatandaşının gönderisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan kareler arasında özellikle Çinli gelinin Türkiye’ye yerleştikten sonraki giyim tarzındaki belirgin değişim dikkatleri üzerine çekti.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Fotoğraflarda, genç kadının Türkiye’nin kültürüne hızla adapte olduğu ve günlük yaşamda Türkiye’de yaygın olan giyim tarzına uyum sağladığı görüldü. Kıyafet tercihleri, stilindeki dönüşüm ve yaşam tarzındaki değişiklik birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bu kişisel hikaye, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı. Kimi kullanıcılar çiftin uyumunu övgüyle karşılarken, bazıları kültürlerin birbirini etkileme biçimine dikkat çekti. Gönderi kısa sürede viral hale gelerek pek çok platformda paylaşıldı.