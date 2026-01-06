Voyah’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye pazarına yönelik kalıcı olma hedefi açıkça vurgulandı. Paylaşımda, markanın Türkiye pazarına kalıcı şekilde girmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda üretim seçeneğinin aktif olarak değerlendirildiği belirtildi. Marka tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklemenize değecek bir menzil şampiyonu geliyor. Voyah Free REV 318, yerli üretimi planlanan hibrit aracımız Türkiye’de yola çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki Çin heyetiyle teknik çalışmalarımız devam ediyor. Takvim netleşiyor, detaylar yakında. Bizden haber bekleyin."

Yakın zamanda Türkiye yollarında görülmesi beklenen hibrit model için somut adımlar atılmaya başlandı. Şu anda Türkiye’de bulunan Çinli teknik heyetle birlikte yerli üretim için gerekli teknik fizibilite çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sürece dair detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

'MENZİL ŞAMPİYONU'

Türkiye'de üretilmesi planlanan Voyah Free REV 318, menzil uzatıcı hibrit (EREV) teknolojisine sahip. Aracın teknik özellikleri ise şöyle:

Motor Gücü: Bataryayı şarj eden 150 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor jeneratör görevi üstleniyor.

Performans: Tekerleklere gücü ise 268 beygir ve 410 Nm tork üreten elektrik motoru aktarıyor.

Menzil: 318 km saf elektrikli sürüş menzili sunan model, Çin pazarındaki en uzun menzilli modellerden biri konumunda.

Toplam Menzil: Aracın toplam menzili yaklaşık 1.428 km olarak açıklandı.

TÜRKİYE FİYATI MERAK KONUSU

Yerli üretim ihtimaliyle birlikte fiyatlandırmanın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Modelin Çin’deki başlangıç fiyatı 31 bin 550 dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de yerli üretim gerçekleşirse, bu rakamın vergi avantajlarıyla birlikte nasıl bir seviyeye ineceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.