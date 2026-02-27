Türkiye’de otomobil fiyatları, artan vergiler ve özellikle Çinli markalara uygulanan ek vergiler nedeniyle normalin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar sıfır otomobil alımında temkinli davranırken, üreticiler fiyatları düşürmek için çeşitli kampanyalar ve stratejiler devreye alıyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, HT Spor’da yayınlanan OtoSpor programında otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak haberleri paylaştı.

MAXUS TÜRKİYE'YE ÖZEL MODEL ÜRETECEK

Sakarya’ya göre Çinli Maxus, Türkiye’deki yüksek vergi dilimlerinden kaçınmak ve pick-up segmentinde rekabet avantajı sağlamak için "Türkiye’ye özel" bir model üretecek.

Normal şartlarda global pazarda ve Avrupa’da 4x2 versiyonu bulunmayan Maxus pick-up, Türkiye’de düşük ÖTV dilimine girebilmesi için fabrikada özel olarak modifiye edilecek. Sakarya durumu şöyle özetledi:

"Marka, düşük ÖTV’ye girecek bu versiyonu Türkiye’ye özel üretecek."

EKİM AYINDA SATIŞA ÇIKACAK

Ekim ayında ilk etapta 4x4 versiyonuyla satışa sunulacak model, güçlü performansıyla dikkat çekiyor:

Motor: 2.0 Litre Dizel

Güç: 215 PS

Tork: 500 Nm

Çekme Kapasitesi: 3.500 kg

Ekstra: Küçük boy dizel motorlu bir panelvan modelinin de ürün gamına eklenmesi planlanıyor

Bu hamle, Maxus’un Türkiye’deki pick-up segmentinde rekabeti kızıştırma ve tüketiciye uygun fiyatlı seçenek sunma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sakarya, Doğan Trend bünyesindeki bir diğer marka olan MG için de iddialı konuştu. Mevzuat değişiklikleri nedeniyle geçen yıl 2 bin adede gerileyen satışların, yeni hibrit modellerin katkısıyla bu yıl 6 bin adede çıkarılması hedefleniyor.