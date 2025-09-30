İngiliz polisi tarafından yakalanan Çin asıllı 'Refah Tanrıçasının' hesabından 61 bin bitcoin çıktı. Bu kripto para hazinesi, 288 milyar TL değerinde.

İngiltere'de yaşayan Çin vatandaşı Zhimin Qian, tüm zamanların en büyük kripto para vurgununa karıştığı gerekçesiyle kıskıvrak yakalandı.

Tarihe geçen davada, Yadi Zhang adıyla da tanınan 47 yaşındaki Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığını ve topladığı milyarlarca dolar değerindeki senetleri bitcoin’e dönüştürdüğünü kabul etti.

GAYRİMENKUL SONU OLDU

Sahte belgelerle ülkesinden kaçan 'Refah Tanrıçası', İngiltere’ye yerleşerek parayı gayrimenkule yatırmaya çalıştı.

Londra Polisi, operasyonun bugüne kadar yapılan en büyük kripto para vurgunu olduğunu ve yedi yıllık bir soruşturmanın sonucu olarak Qian'ın tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmayı yürüten dedektiflerden Isabella Grotto, “Beş yıl boyunca adaletten kaçabildi, farklı ülkelerin de yardımlarıyla karmaşık bir soruşturma sonucu yakalanabildi” dedi.

Qian’ın suç ortağı Jian Wen geçen yıl hapis cezası almış, Wen’in Kuzey Londra’da milyonlarca sterlinlik bir eve taşındığı ve Dubai’de iki mülk satın aldığı belirlenmişti.

'REFAH TANRIÇASI' NASIL KANDIRDI?

Çin basınına göre mağdurların çoğu 50 ile 75 yaşları arasında. Kendini "portfolyosunu yönettiği herkesi zengin yapan bir tanrıça" olarak tanıtan Qian'a milyonlar yatıran mağdurlar, yatırımlarını arkadaşları ya da ailelerinin tavsiyesiyle yapmıştı.

Qian’ın şirketi kripto para üzerinden günlük kar ve garanti getiri vaat etmiş, kendisini ülkenin finans ve teknoloji geleceğinin öncüsü olarak sunmuştu.

Savcılık yetkilisi Robin Weyell, “Kripto paralar suçluların kara parayı saklaması ve aktarması için her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Bu dava da elde edilen suç gelirlerinin büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

Gözaltında tutulan Qian, hüküm giyene kadar hücrede kalmaya devam edecek. Ancak Qian gibi yüzlerce kripto zenginin gizli hayatlar sürdüğü belirtiliyor.