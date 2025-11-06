Fransa hükümeti, Çin menşeili bir çevrimiçi alışveriş platformu faaliyetlerini ülkede durduracağını açıkladı.

Karar, sitede çocukları andıran cinsel amaçlı silikon bebekler ve çok sayıda silah ilanının tespit edilmesinin ardından geldi.

Maliye Bakanlığı, üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan, Fransa'da "A kategorisi silah" olarak kategorize edilen palalar, baltalar ve kelepçelerin sitede yer aldığını da ekledi.

Aynı hafta bu platforma benzeyen Temu, Wish ve AliExpress platformlarında da çocuk benzeri cinsel oyuncaklar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

'TİKSİNDİRİCİ, BAŞKA KELİME BULAMIYORUM'

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, platformun “kamu düzenine ciddi zarar verdiğini” belirterek yasal engelleme talebini resmen parlamentoya sundu.

Hükümet, platformun Fransız yasalarına tamamen uyum sağladığını kanıtlayana kadar online mağazanın askıya alınacağını açıkladı.

Online mağazada satılan silikon bebeklerden biri

Maliye Bakanı Roland Lescure, şirketi Fransız ve Avrupa yasalarını ihlal etmekle suçladı ve “Gençler bu sitede dehşet verici şeylerle karşılaşıyor. Tiksindirici, başka bir kelime bulamıyorum,” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun da bilgilendirildiği açıklamada, yetkililerin 48 saat içinde ilerleme raporu sunacağı belirtildi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Hükümetin kararının ardından Çinli şirket, Fransa’daki tüm satışlarını geçici olarak durdurduğunu ve “Fransız yasalarına tam uyum” amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

Skandal, şirketin Paris’in merkezindeki ilk kalıcı mağazasının açılışını gölgeledi. Açılış sırasında binanın önünde toplanan yüzlerce protestocu, “Çocukları koruyun, şirketi değil” yazılı pankartlar taşıdı.

Perakende şirketler grubu ve Çinli şirketin distribütörü SGM’nin CEO’su Frédéric Merlin, “Bu sabah şirket yönetimiyle çok net bir konuşma yaptım. Burada sattığımız ürünlerin kalitesinden ve kökeninden eminiz,” dedi.

HER İŞLERİNDE BİR SORUN

Online mağazanın sattığı diğer ürünler de tartışmalı. Çinli şirket, bağımsız tasarımcıların çalışmalarını kopyalamakla ve çevreye zarar vermekle suçlanıyor.

Çinli şirketin halka arz planları New York ve Londra’da engellerle karşılaşmış, geçen yaz Hong Kong borsasına başvurduğu bildirilmişti.

Fransız moda endüstrisi ise markayı “sömürüye, aşırı üretime ve çevresel yıkıma dayalı” bir modelle çalışmakla eleştiriyor.