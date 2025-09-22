Şampiyona’nın 35 kilometrelik kadınlar yürüyüş yarışmasında Çinli yürüyüşçü Peng Li’nin göbek deliğinin üzerine koyduğu, pembe bant dikkat çekti. Peng Li yarışmayı 4. Olarak tamamladı ancak göbeğindeki pembe bant konuşulmaya devam etti.

TAMAMEN DUYGUSAL...

Yapılan araştırma göbek deliğini bant ile kapatmanın performans veya tıbbi olmadığı tamamen kültür ve manevi duygulardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bunun özellikle de göbeğin vücuda negatif enerjiyi taşıyan bir kapı olduğuna dair eski Çin inancı olduğu belirtildi. Bu nedenle şampiyonada bazı Çinli sporcuların negatif enerjinin vücutlarına girmesini önlemek için göbeklerini kapattıkları belirtildi.

Daha öncede 2011 Londra ve 2024 Paris olimpiyatlarında 20 kilometre yürüyüşte dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Yang Jiayu’nın aynı şekilde göbek deliğini bantladığı açıklandı.