Uzayın en sessiz, en ulaşılmaz yüzü artık biraz daha konuşuyor. Çin’in Ay’ın karanlık yüzüne gönderdiği Çang’ı 6 keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, Güneş Sistemi’nin dışından geldiği anlaşılan nadir meteor kalıntıları keşfedildi.

AY TOPRAĞINDA GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDAN ZİYARETÇİLER

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Guangcou Jeokimya Enstitüsü (GIG) araştırmacıları, topladıkları örnekleri incelediklerinde şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı. Analizler, örneklerde karbon kondrit adı verilen, su ve organik madde açısından zengin meteorit elementleri bulunduğunu gösterdi. Bu tür bileşimlere Dünya’da son derece nadir rastlanıyor ve genellikle Güneş Sistemi dışından gelen gök cisimlerinde bulunuyor.

“AY’DA SUYUN İZLERİNE IŞIK TUTABİLİR”

Bilim insanlarına göre bu keşif, Dünya ile Ay’ın geçmişte çok sayıda dış kökenli meteor çarpışması yaşadığını kanıtlıyor olabilir.

GIG ekibi, bulguların Ay yüzeyindeki su varlığını açıklamada ve Ay’daki suyun nasıl dağıldığını ve evrim geçirdiğini anlamada önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

TARİHİ BİR GÖREV: ÇANG’I 6

Çin, 3 Mayıs 2024’te uzaya gönderdiği Çang’ı 6 keşif aracını, 2 Haziran 2024’te Ay’ın Güney Kutbu–Aitken Çanağı’ndaki Apollo bölgesine indirmişti. Keşif aracı burada topladığı örnekleri, 25 Haziran 2024’te Dünya’ya başarıyla geri getirdi. Böylece Çin, Ay’ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke unvanını da kazandı.

YENİ SORULARIN KAPISI AÇILDI

Keşif, yalnızca Ay’ın jeolojik geçmişine değil, evrenin kökenine dair de yeni sorular ortaya çıkarıyor:

Bu meteoritler gerçekten Güneş Sistemi’nin dışından mı geldi? Eğer öyleyse, yaşamın yapı taşları evrene sanılandan daha uzak köklerden mi geliyor?