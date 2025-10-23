Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada kendisini “Alternatif Tıp Manevi Hekim” olarak tanıtan Seyda Osman Özdemir hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdemir’in hekim olmamasına rağmen çeşitli hastalıklara yönelik tıbbi müdahalelerde bulunduğu ve halkın dini duygularını istismar ettiği iddia edildi.

CİNSELLLİKTEN FITIĞA KADAR DANIŞMANLIK VERİYOR

Seyda Osman Özdemir, sosyal medya platformlarında aktif olarak sağlık alanında tavsiyeler veriyor. Videolarıyla ünlenen Özdemir, manevi hekim olduğunu iddia ederek pek çok kişiye de danışmanlık veriyor. Özdemir, iddiasına göre, YouTube kanalında da aile içi geçimsizlik, madde bağımlılığı, çocuğu olmayanlar, cin musallatı olanlar, eşler arası sorunlar, cinsel sorunlar, epilepsi hastalığı, şeker hastalığı, migren hastalığı, bel ve boyun fıtığı ve ruhsal sorunlar için tavsiyeler veriyor.

TARİKAT ŞEYHİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Özdemir'in Kadri Ve Rufai Tarikatı Şeyhi olduğu iddia ediliyor. Söz konusu paylaşımlarında Özdemir ekndisini Kadri Ve Rufai Tarikatı Şeyhi olarak tanıtıyor.

TTB’nin 20 Ekim 2025 tarihinde verdiği dilekçede, tıbbi müdahalelerin kişinin yaşam hakkını ve vücut bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren faaliyetler olduğu, bu nedenle yalnızca yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiği vurgulandı. Suç duyurusunda, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatları Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapıldı.

Dilekçede ayrıca Özdemir’in yetkisiz hekimlik yaptığı, dini referanslarla halkın inanç duygularını istismar ettiği ve bu süreçte yarar-zarar üzerinden dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. TTB, şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını talep etti.