Basit cinsel taciz suçlamasıyla hüküm giyen iş insanı Hasan Hüseyin Şenyurt’un, Marmara 3’Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İBB operasyonundan iki gün önce el yazısıyla yazdığı mektupla tanık olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 21 Mart’ta emniyet sorgusu başladığında, savcılık da Şenyurt’un ifadesini aldı. Savcılık, “Toprağa para ve mühimmat gömdüler” iddiasını Şenyurt’a hiç sormadı.

El yazısıyla yazdığı dilekçede Şenyurt, “Darbe sonrası eğer başta Cumhurbaşkanımız ve milletimizin göstermiş olduğu irede olmasaydı o zamanki hazırlanan devleti ele geçirme operasyonunu Ekrem İmamoğlu hayata geçirmişti. Tüm bu organizasyonun başında Ekrem İmamoğlu bulunmaktadır. Bu finansal varlıkları 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı mitinglerle kullanıma sunmuş ve sunacaktır. Edinilen bilgiye göre; birçok bölgede gömülen paralar çıkartılmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK İSTEĞİ

CHP’deki para sayma görüntülerinin de tanığı olan ve yandaş medyada sık sık yayına çıkan cinsel taciz hükümlüsü Şenyurt, el yazısıyla yazdığı dilekçede, “Para sayma görüntüleri sonrası ülkemizdeki birçok ulusal kanalda canlı yayınlarına çıkmış ve gazetelere konuyla alakalı röportajım alınmıştır” diyerek para sayma görüntülerinin de tanığı olduğunu da hatırlattı. Savcılık, 19 Mart sabahı operasyonu CHP’deki para sayma görüntüleri üzerinden soruşturmanın başlattığını duyurmuştu. 17 Mart’ta cezaevinden yazdığı dilekçede, savcılığa her türlü destekte bulunacağını belirterek, gizli tanık olmak istediğini de aktardı.

Suçlananlar iddianamede yok

GİZLİ TANIKLAR FIRSATI GANİMET Mİ SAYDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 3 bin 900 sayfalık ddianamesi, ardından yayınlanan fezleke ve son olarak UYAP sistemine yüklenen ek klasörler, bazı gizli tanıkların ‘fırsattan istifade’ ederek, husumet besledikleri bazı isimleri şikâyet ettikleri şüphesini uyandırdı. Gizli tanık “Candan”, UYAP sistemine yüklenen ek klasörlerde yer alan beyanlarında, şüpheli Hüseyin Köksal’ın ‘kasası’ olduğunu iddia ettiği bir karı-kocayı hedef aldı. Ancak Candan’ın hedefindeki karı-koca iddianamede de fezlekede de yok.