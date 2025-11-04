Neslihan Doğrusöz yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışması sonrası konuk olduğu bir programda "Erkek olduğumu 5 yaşında anladım" açıklamasında bulunmuş, 2017'de de cinsiyet geçiş ameliyatı geçirmeye karar vermişti.

Cinsiyet geçişini tamamlayan Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirmişti.

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan ve magazin gündeminde yer almayan Doruk Doğrusöz, sosyal medyada sevgilisiyle pozunu paylaştı.

2024 yılının eylül ayından beri beraber olduğu Yaprak Karadağ ile aşk karesini yayınlayan Doruk Doğrusöz, yeniden gündem oldu.

Doruk Doğrusöz'ün son hali de, sevgilisi de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.