Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi 53’üncü Sokak'ta önceki gün saat 19.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. 51 yaşındaki Nilüfer Y. idaresindeki cip, sokakta yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Kartam yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kartam, tedavi altına alındığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Nilüfer Y., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Nilüfer Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kazanın yaşandığı anların çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.