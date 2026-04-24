Cebelitarık Kayalığı'na çıkan turistlerin en sevdiği aktivite, makaklara dondurma, kurabiye veya cips vermek. Ancak bu "masum" görünen hareket, vahşi hayvanların sindirim sistemini adeta bir savaş alanına çeviriyor. Bilim insanları, makakların bu ağır ve yapay gıdaları sindirebilmek için bilinçli olarak toprak yediğini keşfetti.

DOĞAL BESLENMEYİ BİTİREN ABUR CUBUR ALIŞKANLIĞI

Araştırmanın başyazarı Silvain Lemoine, makakların normalde ot, yaprak ve tohumla beslenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak turistlerin sunduğu süt ürünleri, aşırı şeker ve tuz içeren gıdalar, bu canlıların genetik mirasında bulunmayan bir "beslenme şoku" yaratıyor. Maymunlar, bu modern zehirlerle başa çıkabilmek için içgüdüsel bir yöntem geliştirmiş durumda.

MİDELERİNİ TOPRAKLA SIVIYORLAR

Uzmanlara göre makaklar, yedikleri dondurma ve kurabiyelerin yarattığı asit dengesizliğini ve toksinleri nötralize etmek için toprağı bir nevi "doğal antiasit" olarak kullanıyor. Toprakta bulunan mineraller, midenin hassas dokusunu kaplayarak yapay şekerlerin ve süt ürünlerinin yarattığı hasarı bir nebze olsun azaltıyor.

İNSAN ETKİSİ VAHŞİ YAŞAMI KURDA

BBC'nin Science Focus dergisine konuşan Lemoine, bu durumun vahşi hayvan davranışlarını nasıl dramatik bir şekilde değiştirdiğini vurguluyor. Hayvanlar artık doğada rızık aramak yerine, turistlerin çantalarına göz dikiyor. Ancak bu yeni "fast food" diyeti, onları toprak yemeye mecbur bırakan kronik mide sorunlarını da beraberinde getiriyor.