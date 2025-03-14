Kilo aldıran ürünler arasında yer alan cipsler buna rağmen vazgeçilmez atıştırmalıklar arasında yerini alıyor. Beslenme uzmanları ise cipsin yanlış tüketilmesinden dolayı kilo alındığını ifade etti. Ve cipsin nasıl doğru bir şekilde yenmesi gerektiğini açıkladılar.

KÜÇÜK PAKETLİ CİPSLERİ TERCİH EDİN

Uzmanlar, cips severlere yarım paket yendikten sonra devam etmemelerini öneriyor. Tam paket cips yemenin kilo alımına neden olduğunu ifade ediyorlar. Beslenme uzmanı Vinny Kodamala'ya göre, bir paket cipsin bir yetişkinin günlük önerilen yağ alımının beşte birini, günlük tuz limitinin altıda birini ve 200'den fazla kaloriyi içeriyor.

25 gramlık cipslerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, küçük paketlerin bir yetişkinin tavsiye edilen yağ miktarının onda birini ve günlük tuz limitinin yirmide birini içerdiği ve ayrıca 100 kalorinin biraz üzerinde kaloriye sahip.

Fakat çok fazla cips tüketmenin doymuş yağ ve tuzun kalp hastalıkları, felç gibi riskleri barındırdığı da biliniyor. Uzmanlar ayrıca küçük cips paketlerinin sandviçle beraber tüketilmesini öneriyor. Günde bir paket atıştırmanın, yıllık diyete yaklaşık beş litre yemeklik yağ eklenmesine eşdeğer olduğunun altını çiziyorlar.