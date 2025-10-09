İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en görkemli yapıları arasında gösterilen Çırağan Sarayı, bugünlerde menü fiyatları ile sosyal medyada tartışılıyor.



Çırağan Sarayı'ndaki bir etkinliğe katılan ve menü fiyatlarını sosyal medya hesabından paylaşan içerik üreticisi, takipçilerini adeta ikiye böldü.



PAHALI BULAN DA OLDU UCUZ DİYEN DE



Instagram'da Yağmur Demirci tarafından paylaşılan menüde, Çırağan Sarayı'nda bir Türk kahvesinin fiyatının 250 TL olduğu, espressonun 250 liradan, sahlepin ise 330 liradan satılması dikkat çekti.

Söz konusu fiyatlara çok sayıda kullanıcı 'Bu fiyatların neresi ortalama, çok pahalı' yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise bu duruma 'Dandik Eminönü'nde bile Americano 400 TL iken Çırağan için bu fiyatlar gayet makul' sözleriyle itiraz etti.