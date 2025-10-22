Mağazada bir masayı yerinden taşıyan tezgahtar, yanlışlıkla üzerinde yeşim bileziklerin bulunduğu kutuyu devirdi. Kutudan çıkan 50 bilezikten 30'dan fazlası tamamen kırıldı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre mağaza sahibi Cheng, Rusya'dan ithal edilen bu yeşim taşlarının sigortasız olduğunu belirterek, "Hepsi nadir ve çok değerlilerdi. Ne yazık ki zarar 1 milyon yuanı aştı" dedi.

"GENÇ BİRİNİN HATASI AFFEDİLMEYE DEĞER"

Olaydan sonra Cheng, genç çalışanının büyük bir panik ve suçluluk yaşadığını fark etti. Ancak onu cezalandırmak yerine, sakinleştirici bir tutumla şu ifadeleri kullandı:

"Masayı taşımayı ben istemiştim. Gençler bazen aceleci davranabiliyor. Önemli olan, hatalarından ders çıkarabilmeleri."

Cheng, bileziklerin parçalarını mağazada "ibret köşesi" olarak sergileyeceğini, çalışanlara dikkatli olmayı hatırlatacağını söyledi.

GENÇ ADAM MİNNETTAR OLDU

Çin yerel medyasından Jimu News'e konuşan tezgahtar, üniversiteden yeni mezun olduğunu ve mağazada yalnızca birkaç aydır çalıştığını anlattı:

"Parçaları toplarken ellerim titriyordu, kalbim küt küt atıyordu. Patronumun anlayışı bana geleceğe dair umut verdi. Onun güvenini boşa çıkarmamak için artık çok daha dikkatli ve özverili çalışacağım."

MİLYONLAR PATRONU ALKIŞLADI

Olay kısa sürede Çin sosyal medyasında 30 milyon izlenmeye ulaştı. Kullanıcıların neredeyse tamamı mağaza sahibinin tutumunu "örnek bir davranış" olarak yorumladı, cömert patron milyonlar tarafından alkış aldı...