Avukatı Kemal Polat, hakaret nedeniyle 2 yıl 4 ay hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesinde iade talebinde bulundu ve İmamoğlu'na edilen ağır hakaretleri sıraladı.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında Serkan Şahin'in şikayetiyle bir hakaret davası da açılmıştı. İddianamede ise İmamoğlu için 2 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.

İmamoğlu'nun "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkin bir adamsın" sözleri hakaret olarak değerlendirilmişti. İmamoğlu ise bahsi geçen söylemlerin kişiden ziyade eyleme yönelik olduğunu vurgulamıştı.

AVUKATI HAKARETLERİ BİR BİR DERLEDİ

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, iddianamenin iadesini istedi ve İmamoğlu'na yapılan hakaretleri bir bir sıraladı. Polat, İmamoğlu'na yapılan çok sayıda hakarete "kovuşturmaya gerek yok" kararı verildiğinin altını çizdi. İşte Polat'ın dilekçesinde yer alan ve "kovuşturmaya yer yok" kararı verilen bazı ifadeler şöyle:

Ulan karaktersiz, tiyatrocu, sahtekar, şerefsiz, fırıldak. - Kovuşturmaya yer yok.

Cahil hadsiz pe.....ler - Kovuşturmaya yer yok.

Gak si... ga....t ne anlatıyon - Kovuşturmaya yer yok.

Yaaaaa su katılmamış gavursun Ekrem bu ne lan i..... - Kovuşturmaya yer yok.

H..s...r yalancı it - Kovuşturmaya yer yok.

Si.... git Angus - Kovuşturmaya yer yok.

NE YAŞANMIŞTI?

26 Ekim 2024'te şikayetçi Serkan Şahin, Bakırköy'deki savunma sanayii fuarında dolaştığı sırada İmamoğlu'nu gördü. Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin bir başka kişiye 'Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı' dediği sırada İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş sonra konuşalım. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, bayağı çirkin bir adamsın' diye yanıt verdiği belirtildi.