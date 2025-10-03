İsrail'in, Gazze'deki ablukayı kırarak açlık çeken Filistinlilere insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'na müdahalesinin ardından aktivistler, İsrail'in Aşdod limanına götürülmüştü.

Aşdod limanındaki bir merkezde tutuklu kalan aktivistler, burada sınırdışı edilmeyi bekliyordu. Ancak bu bekleyişin arasında, öfkesiyle ünlü bakanın ziyaretine uğradılar.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sumud Filosu aktivistlerini Aşdod'da ziyaret etti.

Arkasında maskeli ve silahlı askerlerle birlikte yerde oturan aktivistleri İbranice azarlamaya başladı.

Aktivistlere, "terörist bunlar. Bunların hepsi terörist desteklemeye gelmiş teröristler. Bak şunlara. Katil destekçileri. Gazze geldiler, teröristler için geldiler" dedi.

AKTİVİSTLERE DENİZE ÇÖP ATMADIKLARI İÇİN KIZDI

Öfkeyle etrafa hakaret ve tükürük saçan Ben-Gvir, sonra da bir Sumud Filosu gemisinin içinde torbalanmış çöpleri göstererek "domuz gibi yaşıyorlar. Pislik bunlar" dedi.

Kısacası Ben-Gvir, yaklaşık bir haftadır aralıksız seyahet eden ve karaya uğramayan Sumud Filosu'nu denize çöp atmamakla suçladı. Ya da denizde çöp kutusu olmadığını unuttu.

Ben-Gvir daha sonra Sumud Filosu'na ait geminin kalanını silahlı askerlerle gezerek aktivistlere hakaret etmeye devam etti.

İsrail'in aşırı sağcı Emniyet Bakanı Ben-Gvir, İsrail'in işgal ettiği yerleşen yerleşimcilerden ve ülkenin iç güvenlik kuvvetlerinden sorumlu.

Maliye Bakanı Bezalel Smothrich'le birlikte Yahudi Gücü Partisi'ne bağlı bakanlar, Gazzelilere yapılan soykırımın en sesli savunucuları.