Dijital müzik platformu Spotify'ın 2024 şarkı istatistiklerine göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Ayrıca şarkı 71 gün Spotify listelerinde 1 numarada kalarak rekor kırmıştı.

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılardan birisi olan "Cıstak Cıstak" parçası Spotify'dan kaldırıldı. Neden kaldırıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Şarkıcı Aydilge şarkının 2024 en çok dinleneni olmasına Instagram hesabından paylaştığı video ile tepki göstermişti. Sürekli olarak gençler üzerinde olumsuz etki bıraktığı eleştirisi alan şarkı ile ilgili Aydilge şunları söylemişti:

"Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. "Aldım marka, bakmıyorum faturasına, adı Katarina, verdim tam arasına" gibi sözleriyle ve de "Tanıştım Bebek'te, adı Natasha, dedim uzatma bebek, yat aşağı' gibi söylemleriyle kalpleri fethetmiş bu şarkı!

"Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyor, evet. Nakaratında 'Hadi cıstak, cıstak, cıstak, manitalar ıslak, ıslak, ıslak...' diye eşlik ediyor herkes."

SANSÜR CAZİBEYİ ARTIRIYOR

"Peki çare yasaklamak mı? Ben yasakların ve sansürün sadece cazibeyi artırdığını ve yasaklanan şeylerin güçlendiğini düşünüyorum. Onun yerine kültürel bir farkındalık yaratmak çok daha anlamlı. Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da, biz de bunu eleştirme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler, ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler, sorgulayacaklar. Cinsiyetçi, sadece mal mülkle övünen, araba ve manita sayısıyla, birşeyleri tüttürmekle ve marka övücülüğü ile inşa edilen bu zihniyet karşısında birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum."

"MÜZİK BAZEN GIDA ZEHİRLENMESİDİR"

"Bir de diyorlar ki, kadınlar da dinliyor bu şarkıları... Evet kadınlar da dinliyor. Çünkü pek çok kadın da doğduğundan beri eril tahakküm kodlarıyla yetişti ve bunu içselleştirdi. Yani kendini sadece erkek beğenirse değerli bulan, kendisini erkeğin gözünden gören pek çok kadım mevcut. O yüzden kadın düşmanlığı sadece bazı erkeklere özgü bir durum değil.

Mücadele etmemiz gereken kadınlar ve erkekler değil zaten değil, azgınlaştırılmış o yapay 'Erkeklik kültürü'. İyi de gerçek erkekliğin ya erkekliği bırakın insanlığın, insanlığın kadını mal gibi görmekle, manitalarla, arabalarla tüttürmekle ne alakası var diyebilmek önemli.

Müzik ruhun gıdasıdır ama bazen gıda zehirlenmesi de olur."