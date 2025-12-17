İtalyan kulübünü devralmak isteyen Tether’in 1 milyar doların üzerindeki teklifi, Juventus’un sahibi Exor tarafından kabul edilmedi. Kulübü 100 yılı aşkın süredir elinde bulunduran Agnelli ailesine ait holding şirketi Exor, yönetim kurulunun, halka açık statüdeki Juventus’un tüm hisselerinin satın alınmasına yönelik bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"PARANIN TAMAMINI NAKİT TEKLİF ETTİLER"

SÖZCÜ TV Para Politika programına bağlanan kripto para analisti Beste Naz Süllü, "Satın alma teklifinde bulunurken paranın tamamını nakit verme teklifte bulundu. Hayatımıza bu tarz daha çok satın almalar girecek gibi duruyor." dedi.

"HİÇBİR ŞİRKET ÇITAYI BU KADAR YÜKSEĞE ÇIKARMAMIŞTI"

Süllü, "Juventus satın alma teklifi çok ekstrem bir teklif. Daha evvel hiçbir şirket çıtayı bu kadar yükseğe çıkarmamıştı. Burada şunun önemi var, kripto para şirketleri çok hızlı nakit gücüne sahip. Nakdin gücünün günümüzde ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu" diye konuştu.

Süllü şu ifadeleri kullandı:

Kulübün içeride 400 milyon Euro borcu da var. Kripto para şirketlerinin gücü artık bu çıtaya yükseldi. Kripto para sektörü önümüzdeki günlerde hem futbol, medya ve farklı çapraz sektörlerde bu yüksek nakit gücüyle satın alma girişimlerine hız kesmeden devam edecek gibi gözüküyor. Bu da malumunuz kripto paranın lobileşmesi anlamına da geliyor.