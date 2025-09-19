Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrilirken, büyük yatırım bankalarından altın ve petrol için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Citi, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini korurken, petrol için daha temkinli bir tablo çizdi.

ALTINDA YENİ HEDEF 3.800 DOLAR

Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Banka, kısa vadede boğa piyasasının süreceğini ve yatırımcıların güvenli liman talebinin fiyatları destekleyeceğini öngördü.

PETROLDE GERİLEME BEKLENTİSİ

Altın için pozitif bir görünüm çizen Citi, petrol tarafında ise farklı bir tabloya işaret etti. Banka, Brent petrol fiyatının 2025 yıl sonunda varil başına 60 dolara gerileyeceğini tahmin etti. Ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyreklerinde ortalama fiyatın 62 dolar seviyesinde olacağını öngördü.