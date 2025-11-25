'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin iddiaları sonrası tartışmaların alevlendiği Evrim Akın'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Akın'la ilgili ortaya atılan iddialar, bir dönem 'Çocuktan Al Haberi' programında yer alan fenomen isim "Çitos Efe"ye de soruldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Çitos Efe'ye "Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında ne düşünüyorsun, Asena'nın söyledikleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.

Çitos Efe, bu soruya "Ben Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Ama Asena ile arasındaki durumu bilemem; doğru da olabilir, yanlış da. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" yanıtını verdi.

Ardından bir başka kullanıcı, "Evrim Akın'ın kamera arkasında sana zorla Çitos yedirdiği söyleniyor, doğru mu?" diye sordu. Çitos Efe bu iddiayı "Hayır" dedi.